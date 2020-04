GF Vip: Paola Di Benedetto vince e dà tutti i soldi in beneficienza, la reazione di Federico Rossi

Paola Di Benedetto ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip e ha deciso di donare il premio di 100.000 euro in beneficienza. Ecco la reazione del suo fidanzato Federico Rossi

GF Vip: Paola Di Benedetto trionfa, tutto in beneficienza

La finale del Grande Fratello Vip si è conclusa da poche ore e il momento ormai classico di spegnere le luci della Casa di Cinecittà questa volta ha coinvolto Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro dopo la proclamazione del terzo classificato: Sossio Aruta.

A sorpresa, dal momento che gli scommettitori l’avevano messa in fondo alla classifica, ha vinto Paola. Forse i ragazzi in Casa e gli stessi telespettatori l’hanno un po’ sottovalutata.

Lei, comunque, ha fatto un percorso difficile, in cui ha parlato di tutto, ha scherzato, giocato, riso e pianto con tutti. Poco importa se in televisione è stata trasmessa per lo più la sua storia con Federico Rossi, ma lei non ha parlato solo di quello e chi l’ha seguita lo sa bene.

Ad ogni modo, Paola ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip portandosi a casa ben 100.000 euro. Ma alla fine, anche questo in modo del tutto inaspettato, ha annunciato la sua decisione: devolverà l’intera vincita in beneficienza. Non ha specificato a quale ente, ma con l’emergenza del Coronavirus non è difficile immaginarlo.

La reazione di Federico Rossi

Federico Rossi ha seguito la sua Paola in televisione, probabilmente da un albergo. Il cantante è stato sempre molto presente in questi tre mesi di avventura del reality. Infatti, Paola è entrata nella Casa l’8 gennaio. Per tutto questo tempo l’ha sempre difesa pubblicamente e le ha mandato diversi video di incoraggiamento. All’annuncio della sua vittoria, ha pubblicato un post esprimedole tutto il suo amore. (Continua dopo il post)

Non solo, ma Federico ha anche scritto nelle sue Instagram Stories di essere molto orgoglioso di lei. Per l’adrenalina il cantante non ha dormito tutta la notte e ha pubblicato una foto di Paola mentre stava dormendo, ma lui era ancora sveglio per questa “adrenalina magica” che la sua fidanzata gli ha fatto provare. Quindi, dopo la puntata, pare che i due si siano ricongiunti.