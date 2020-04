GF VIP, grave accusa di Zequila contro Sossio: “Ora mi inca…” interviene Signorini (VIDEO)

Anche se con grande fatica, pure questa quarta edizione del GF VIP è volta al termine e in finale i colpi di scena e le liti non sono certo mancate, tra queste lo scontro tra Sossio e Zequila.

Quest’ultimo, ancora scottato per non essere riuscito ad arrivare in finale, ha approfittato della parola concessa da Signorini per sferrare un brutto attacco al suo rivale. La reazione dell’ex calciatore, però, è stata estrema ed è stato necessario l’intervento di Signorini.

Le accuse di Antonio Zequila contro Sossio

Nel corso della finale del GF VIP, Antonio Zequila ha mosso una gravissima accusa contro Sossio Aruta. In un primo momento, Er Mutanda ha tirato in ballo una vecchia storia calcistica di cui è stato protagonista il compagno della Bennardo. Aruta, però, a questa provocazione ha reagito semplicemente esortando il suo ex compagno d’avventura a smetterla di rosicare per essere stato buttato fuori.

Successivamente, però, l’attore ha rincarato la dose ed ha accusato il suo interlocutore di non aver pagato gli alimenti alla sua ex moglie, madre anche dei suoi due figli. Dinanzi tali parole, il terzo in classifica non ci ha più visto ed ha perso veramente le staffe. Sossio ha detto di accettare tutto, ma non che vengano fatte simili illazioni, pertanto, ha chiarito la vicenda. (Clicca qui per il video)

Aruta manda in delirio i fan del GF VIP

Il protagonista ha detto che nell’anno 2017 perse il lavoro, per tale ragione, ebbe un po’ di difficoltà a condurre una vita normale ed a pagare gli alimenti alla sua ex. Per riuscire ad adempiere a tutti i suoi doveri, però, l’uomo si è cimentato a svolgere diversi lavori. Sulla questione è intervenuto anche Signorini che lo ha difeso. Per tale ragione, adesso, la sua ex non avanza neppure un centesimo nei suoi confronti.

Sossio, quindi, ha asfaltato il suo rivale Zequila facendo sorridere il pubblico del GF VIP. In molti, infatti, si sono riversati sui social per commentare quanto Antonio si fosse comportato in modo ridicolo pur di provare a screditare il suo ex coinquilino. Ad ogni modo, Aruta non è riuscito a vincere questa edizione, dato che la medaglia è andata ad un’inaspettata Paola Di Benedetto.