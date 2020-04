Conoscete la figlia di Giancarlo Magalli? L’influencer Michela è uno schianto [FOTO]

La secondogenita del conduttore Rai impazza il web con la sua bellezza

Senza ombra di dubbio Giancarlo Magalli non è famoso per la sua prestanza e bellezza fisica, ma ovviamente per la sua professionalità. Tuttavia la sua secondogenita Michela Magalli ha un fascino davvero imbarazzante. La giovane è venuta al mondo dalla relazione sentimentale con la seconda moglie Valeria Donati. La ragazza è un influencer di 25 anni ed una sorella maggiore, Manuela, nata dal primo matrimonio del conduttore de I Fatti Vostri con Carla Crocevia.

Stando alle loro dichiarazioni e quelle del padre, le due sembrano avere un rapporto speciale. Qualche tempo fa la secondogenita di Magalli è stata ospite al Maurizio Costanzo Show insieme al genitore. I due hanno detto di essere molto uniti, ma la loro unione si è rafforzata solo nell’ultimo decennio. (Continua dopo il post)

Chi è Michela Magalli?

Michela Magalli ha dovuto rinunciare la presenza del padre sin all’adolescenza. Infatti il conduttore Rai era era all’estero per condurre Giochi senza frontiere. Per fortuna, però, il padrone di casa de I Fatti Vostri, nonostante si sia separato da Valeria Donati, ha intrapreso il rapporto con la secondogenita e da circa dieci anni sono inseparabili.

La prima figlia Manuela ha deciso di intraprendere una strada totalmente a quella del mondo dello spettacolo, mentre la sorellastra vuole seguire le redini del genitore. Infatti la 25enne è un’apprezzata influencer è ha anche un grosso seguito su Instagram, all’incirca 36 mila follower. Sul suo account la ragazza posta degli scatti mozzafiato dove mette in bella evidenza la sua bellezza e il suo corpo tonico.

Michela Magalli è fidanzata?

Michela, secondogenita di Giancarlo Magalli sta provando a spianarsi la strada nel mondo dei social network ma anche del piccolo schermo. Infatti la 25enne, come accennato prima, lavora come influencer su Instagram e non vuole che il popolo del web e della tv le affibi l’etichetta di ‘figlia di’.

Anche se la giovane è particolarmente attiva sui suoi canali, si hanno pochissime informazioni sulla sua vita privata. Infatti non siamo a conoscenza se Magalli Junior sia fidanzata o no. Qualche tempo fa la ragazza ha condiviso una foto mostrandosi in compagnia di un ragazzo, ma è probabile che sia single.