Gaia Gozzi confessa: ‘Ho le orecchie grandi e il naso dantesco, ma…

Gaia Gozzi dopo aver vinto Amici 19 è al centro dell’attenzione. La cantante, però, ha svelato che cosa non le piace del suo aspetto fisico, per poi sorprendere i suoi fan. Ecco di che cosa si tratta

Amici 19: Gaia Gozzi confessa che cosa non le piace di lei

Gaia Gozzi ha vinto la diciannovesima edizione di Amici. Gaia è stata una delle prime ad entrare nel programma, nonostante l’anno prima sia stata eliminata ai casting. Non era la sua prima delusione. Infatti, nel 2016 ha partecipato a X Factor, è stata seguita da Fedez, è arrivata alla finale classificandosi seconda, ma dopo la sua carriera musicale non è decollata come si aspettava.

Nel talent di Maria De Filippi ha raccontato più volte di come si sentiva quando le persone le chiedevano: ma tu continua a fare musica? Come se fosse una cosa inutile. Lei, invece, ci ha sempre creduto e ha fatto bene.

Il suo nuovo album Genesi sta andando molto bene e il suo singolo Chega è ai primi posti delle classifiche. In questi mesi è riuscita a perfezionarsi, a capire quale strada voleva prendere e adesso è molto sicura di sé nella musica. Tuttavia, Gaia ha anche confessato che ci sono cose di lei che non le piacciono per niente. Ecco che cosa ha detto.

Gaia: ‘Orecchie importanti e naso dantesco, ma…

Durante una diretta Instagram ha svelato a chi la segue qualche curiosità. Ad esempio, la canzone Chega è la prima che ha scritto, mentre si trovava in una Milano deserta, d’estate. È molto contenta di averla portata su un palco e cantarla in portoghese, perché fa parte di lei (la mamma è brasiliana).

Ha anche rivelato che, essendo donna, ci sono molte cose di lei che non le piacciono. Ad esempio, ha “orecchie molto importanti e il naso dantesco“. Ma dopo tanti anni a concentrarsi su tutte le cose che non le vanno bene di lei, sta imparando ad accettarsi. Come ha detto lei stessa: “Sono in un periodo di accettazione ed esaltazione“.

Infatti, chi l’ha seguita in questi anni, sa perfettamente che all’inizio quasi si nascondeva con vestiti maschili e lunghi, i capelli davanti per coprire quei difetti che pensava di avere. Adesso, invece, è una Gaia nuova che sta azzardando qualche look che scopre le gambe, coda di cavallo e trucco appariscente. Che cosa ne pensate di lei?