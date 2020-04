Simona Izzo e Antonello Venditti, la verità sull’addio: “Non perdono il tradimento e lui…”

Il matrimonio naufragato tra Simona Izzo e Antonello Venditti

Anni fa due personaggi del mondo dello spettacolo e della musica formavano una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Stiamo parlando della doppiatrice ed attrice Simona Izzo e del cantautore romano Antonello Venditti.

I due si sono amati molto anche se il loro matrimonio celebrato nel 1975 è durato solo tre anni. Da quell’unione è venuto al mondo il figlio Francesco che li terra sempre legati. Ma per quale ragione i due professionisti si sono sperati? Dopo anni è stata la stessa moglie di Ricky Tognazzi a rivelarlo.

Simona Izzo e la confessione a Vieni da me

Durante una sua ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo, Simona Izzo era tornata a parlare del suo primo matrimonio con l’artista capitolino Antonello Venditti. La nota doppiatrice ha avuto delle grosse difficoltà quando si è separata dal padre di suo figlio Francesco.

“Ho dei momenti di grande felicità e momenti di grande sofferenza. Ho delle gioie involontarie e delle depressioni involontarie. Sono una bipolare subclinica. Ma amo molto l’altra parte di me, la amo da morire”, confessava nel salotto di Rai Uno. In quell’occasione l’attrice disse che ama follemente sé stessa quando soffre. Il motivo? Perché quella Simona subito dopo è in grado di scrivere e comporre dei bellissimi contenuti.

La ragione della separazione

Intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me, Simona Izzo ha velato il vero motivo della separazione da Antonello Venditti. Ecco le sue parole: “La nostra è stata una grande storia d’amore. Le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho perdonato. Non sopporto il tradimento, perché forse non ho mai tradito”.

La nota doppiatrice ha parlato anche del figlio Francesco svelando di averlo partorito quando lei era molto giovane. Lei aveva solo 20 anni e non era pronta a fare la madre. Poi si è scusata col primogenito per il fatto di non essere stata un genitore perfetto.