Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, confessione inaspettata: “Stiamo cercando di avere un figlio”

In questi giorni, la coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si è lasciata andare ad importanti confessioni in merito al futuro. Nel caso specifico, sono emersi dei desideri reconditi che non erano mai saltati fuori in modo così consistente prima d’ora.

Molto probabilmente, questa quarantena forzata sta servendo da collante per unire ancora di più i due protagonisti e spingerli a pensare in grande. Stando a quanto emerso, infatti, pare che i due stiano provando ad avere un figlio.

La confessione di Ignazio e Cecilia sul figlio

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, di recente, hanno espresso la volontà di avere un figlio. I due stanno insieme da tre anni e la loro storia va decisamente a gonfie vele. Ad ogni modo, mai prima d’ora avevano pensato ad impegnarsi così seriamente. Prima, infatti, avevano sempre detto di essere molto più propensi ad impegnarsi prima nel lavoro per ottenere una stabilità tale da potersi cimentare in cose più importanti. Ebbene, questo momento sembra sia finalmente arrivato.

I due piccioncini, in questo periodo di reclusione forzata, che stanno trascorrendo in campagna nella villa di famiglia di lui, stanno provando ad avere un figlio. Entrambi ritengono che la loro relazione sia giunta ad un punto di svolta tale da consentirgli di pensare a mettere su famiglia. In effetti, la sorella di Belen ha sempre detto di voler diventare mamma giovane.

Matrimonio lontano per Moser e la Rodriguez

Tuttavia, prima di questo momento non si erano mai sbilanciati così tanto, almeno pubblicamente. A quanto pare, quindi, molto presto il piccolo Santiago potrebbe avere un bel cuginetto. Ad ogni modo, il fatto che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez vogliano un figlio non li spinge necessariamente nella direzione di un matrimonio. Per adesso, infatti, nessuno dei due ha intenzione di convolare a nozze.

Certamente è un pensiero che hanno, così come confessato di recente, ma per ora non sono intenzionati a scegliere luogo e data. Per adesso la priorità è avere un figlio, il resto, invece, potrebbe venire gradualmente e senza alcuna fretta. Non ci resta che attendere per vedere cosa accadrà.