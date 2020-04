Alfonso Signorini al GF VIP parla dei figli mai avuti: il doloroso rimpianto

Nel corso della puntata di ieri del GF VIP sono accaduti numerosi avvenimenti, tra questi ci sono stati alcuni interventi molto toccanti da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore si è trovato ad affrontare per la prima volta la direzione di un reality show in un momento di piena crisi nazionale. Questo, per lui, non è stata certamente una cosa semplice.

Tale incresciosa situazione, però, è forse servita a far venire fuori l’aspetto più umano di tutti. Per tale motivo, il presentatore si è lasciato andare ad una confessione molto toccante in merito al suo desiderio di avere figli, cosa che purtroppo non si è mai realizzata.

La frase di Sossio che ha fatto scattare Alfonso Signorini

Ad animare in modo consistente la puntata di ieri del Grande Fratello VIP ci ha pensato lo scontro tra Antonio Zequila e Sossio Aruta. I due si sono affrontati in modo molto violento anche su questioni che riguardano la sfera intima e familiare. Gli animi si sono parecchio accesi nel momento in cui è venuto fuori un aspetto legato alla famiglia di Aruta. Quest’ultimo è stato accusato di non aver mantenuto la sua ex moglie e i figli.

L’ex calciatore si è difeso alla grande da tutte queste accuse mettendo a tacere il suo interlocutore. Tuttavia, durante il dibattito si è lasciato scappare una frase di troppo. In particolar modo, ha detto che chi non ha figli non può capire certe dinamiche. A quel punto, però, è intervenuto Alfonso Signorini che ha fatto un discorso molto toccante al GF VIP.

La confessione del conduttore del GF VIP 4

Il conduttore ha redarguito il terzo in classifica dicendogli che non dovesse parlare in quel modo. Purtroppo, molte volte, dietro l’assenza di un figlio ci sono dinamiche molto dure e dolorose. Per tale ragione, non è mai opportuno fare riferimenti di questo tipo. Il presentatore del GF VIP 4 Alfonso Signorini, poi, ha fatto una confessione relativa alla sua vita. Il giornalista ha detto che anche lui soffre per questo stesso motivo.

Nella vita avrebbe sempre voluto avere un figlio ma, purtroppo, questo non è mai potuto accadere. Pertanto lui, così come tante altre persone, sa perfettamente cosa vuol dire provare questo tipo di sofferenza. Dinanzi tali parole, Sossio è rimasto in silenzio, mentre Zequila ha sorriso accettando la difesa del conduttore.