‘Sono diventato miope a causa tua…’: Eva Henger esagera con la scollatura, non copre quasi nulla (FOTO)

Il tempo per Eva Henger sembra non essere mai passato. 47 Anni e una carriera da porno attrice in passato, la mamma di Mercedes continua ad essere una delle donne più amate e desiderate dagli italiani. La conduttrice e opinionista costretta alla quarantena, sta trascorrendo le giornate a casa insieme a suo marito e ai suoi figli.

Tra cucina, faccende di casa e scatti bollenti, Eva Henger si sta proprio annoiando e ha trovato anche il modo per far ‘divertire’ i suoi numerosissimi seguaci. Nelle ultime settimane, infatti, sta pubblicando molte foto di quando era ancora un’attrice a luci rosse. Immagini davvero eccitanti che hanno mandato in exstasy il suo pubblico maschile che conta quasi i 100 mila follower.

Eva Henger incanta il popolo del web

Ad Eva Henger basta davvero poco per infiammare i suoi ammiratori. Sul suo profilo Instagram, l’ex pornostar ha postato vari scatti presi da uno shooting fotografico del passato davvero bollenti. Nelle immagini si mostra addirittura senza vedi, evidenziando le sue forme perfette e ricordando i vecchi tempi, quando ancora era un’attrice a luci rosse. Nello scatto che vi stiamo mostrando oggi, ha voluto esagerare con il proprio decolletè.

Con addosso solo un reggiseno di colore nero, Eva Henger ha lasciato senza parole tutti coloro che la seguono sul social media. Sguardo sensuale e seno in vista,ancora una volta si è superata. Come era prevedibile, il post ha ottenuto un grandissimo successo, con migliaia di likes e tanti complimenti da parte dei follower. Ovviamente non sono mancate nemmeno le battutine piccanti. (Continua dopo il post)

Una quarantena da bollino rosso

Eva Henger non sembra ‘arrendersi’ alla quarantena e come tanti altri suoi colleghi sta cercando di interagire di più con i suoi seguaci. Visto il tanto tempo a disposizione in queste settimane, l’ex porno diva con dirette e foto fa compagnia al suo pubblico.

Negli ultimi giorni è apparsa anche molto malinconica viste le incomprensioni con la sua figlia Mercedes e in una recente intervista ha spiegato che vorrebbe che tutto tornasse come prima.