Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati insieme? Su Belen scappa un sorriso

In questi giorni, sui social sta accadendo una cosa alquanto inaspettata. Fabrizio Corona e Nina Moric pare siano tornati a chiamarsi marito e moglie. Inoltre, quanto accaduto in occasione del quarantaseiesimo compleanno dell’ex re dei paparazzi sembra non lasciare spazio a dubbi.

Sull’ultimo numero di “Nuovo”, in edicola a partire da oggi, giovedì 9 aprile, il direttore Roberto Alessi ha pubblicato un articolo in cui si parla della vicenda. Ebbene, il giornalista ha alluso al fatto che tra i due ci sia un bel ritorno di fiamma. Ma come l’avranno presa Belen e Luigi?

I segnali tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Su Nuovo è appena comparso un articolo che parla del riavvicinamento tra Fabrizio Corona e Nina Moric. I due hanno trascorso il compleanno dell’ex galeotto in reciproca compagnia. In tale occasione, non sono mancati baci, abbracci e balli molto sensuali, che hanno immediatamente fatto sorgere dei sospetti. La Moric, inoltre, ci ha tenuto a mettere in evidenza quanto suo “marito” fosse bello. In seguito, poi, anche Fabrizio ha definito con il termine “moglie” la modella.

Parlando di questo periodo così complesso, che tutti stiamo vivendo, l’ex paparazzo ha detto che l’unica cosa che gli interessa è quella di difendere sua moglie e suo figlio. Ebbene, tutti questi riferimenti, le parole dolci e le effusioni sui social sembrerebbero condurre verso un’unica direzione.

Le reazioni di Belen e Luigi

Il direttore del settimanale, però, ci ha tenuto ad esprimere la sua opinione in merito ed ha detto che ritiene che tra i due non ci possa essere più quella passione travolgente che ha contraddistinto la fase iniziale della loro storia. Ad ogni modo, pare che siano ancora molto legati tra loro. Intanto, come avranno preso Belen e Luigi questo riavvicinamento tra Nina Moric e Fabrizio Corona?

Ebbene, se pensando a Belen Rodriguez può scappare anche un sorriso, lo stesso non può certamente dirsi per Luigi Favoloso. Con quest’ultimo, infatti, le cose non sono andate affatto bene, per tale ragione è impensabile pensare che possa commentare l’accaduto in modo sereno e tranquillo. Per adesso, però, Favoloso sta trascorrendo la quarantena insieme a Elena Morali e le cose sembra stiano andando decisamente alla grande.