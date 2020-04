Roberta Di Padua minacce e offese alla dama di Uomini e Donne, ma perchè?

Roberta Di Padua si mostra sui social e scatena ancora un volta la polemica, con tanto di offese e di minacce

Roberta Di Padua, la dama di Uomini e Donne continua ancora a far parlare di lei anche fuori dal programma. La donna è sempre stata caratterizzata da una personalità menefreghista e molto forte, soprattutto non le importa nulla di quello che le persone pensano di lei.

Nei giorni scorsi entrata nuovamente al centro di tante discussioni in quanto ha caricato un video sul suo profilo Instagram. Si è mostrata in tutta la sua bellezza e con una prova costume inaspettata.

Alcuni follower però non sono rimasti particolarmente soddisfatti da questa sua scelta e hanno iniziato anche ad offenderla. Addirittura, in qualche caso, vi sono stati degli haters che hanno iniziato a minacciarla e offenderla per la decisione che ha preso. Non è ben chiaro il senso di tutta questa rabbia, quello che emerge è che come al solito la donna è finita al centro delle critiche.

Roberta Di Padua e il video in bikini

A causa dell’emergenza Coronavirus, il trono di Uomini e Donne di Maria de Filippi è stato chiuso temporaneamente. Però, la maggior parte dei personaggi che in rete lavora a questa trasmissione continua a far parlare di sé. In particolare, questa volta è stata Roberta Di Padua a mettere in luce un aspetto particolare del suo corpo.

Infatti, con il suo carattere peperino non si è certo vergognata a mostrarsi in costume da bagno. In un breve video ha sfoggiato una prova costume e le persone hanno iniziato ad offenderla. Lei di certo ha dimostrato più volte di non essere interessata a quello che gli altri dicono su di lei: ecco perché ha risposto subito per toni.

Le accuse e le minacce sui social

Roberta Di Padua non si è fatta intimidire da quello che gli hanno detto sui social network. Addirittura delle donne le hanno scritto che questo non è certo il momento per mettersi in mostra, ma soltanto per riflettere e per invitare le persone a stare a casa.

La dama del trono di Uomini e Donne però non si è persa d’animo. Ha risposto a tutte le critiche e ha detto anche che nei confronti di chi ha esagerato è pronta a fare una querela per tutelare la sua immagine per le vie legali.