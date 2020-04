Amici 19: Javier e Nicolai si conoscevano già? Ecco la spiegazione del ballerino ucraino

Non si arresta la polemica su Javier e Nicolai, i due ballerini nemici-amici di Amici 19. Dopo aver scoperto che i due si conoscevano già, Nicolai ha spiegato come stanno davvero le cose

Amici 19: Javier e Nicolai nella bufera, tutto recitato?

Chi ha seguito Amici 19 sa bene che tra Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii è successo di tutto. All’inizio non si sopportavano, tanto da far scattare una bella lite in sala relax.

Poi hanno chiarito e hanno trascorso insieme qualche weekend nella fase pomeridiana. Ma all’inizio del Serale tra i due c’è stata una guerra: scontri, accuse, abbandoni, sfide di ballo per far vedere chi era il migliore, offese.

Solamente nell’ultima settimana è tornato il sereno. I due ballerini hanno sepolto l’ascia di guerra e sono diventati di nuovo amici. Si sono confidati sulle ragazze, sulle loro passioni, fino ad arrivare a due importanti decisioni: dividere il premio finale, convivere dopo il programma in questo periodo di emergenza.

Tuttavia, già durante la finale Davide Maggio, presente tra i giornalisti, aveva insinuato che tutto il loro percorso fosse un copione seguito ad arte per emergere meglio nel programma. In fondo Amici è un talent, questo è vero, ma ci sono momenti (come quello in cui i concorrenti sono chiusi nelle casette) in cui il programma sembra anche una sorta di reality.

Spuntano le prove: la spiegazione di Nicolai

In questi giorni sono spuntate delle prove del fatto che Javier e Nicolai si conoscessero già prima del programma. Infatti, sui loro profili Instagram i più attenti hanno scovato like e commenti di stima reciproca. Chi ha seguito il programma è rimasto molto sorpreso di questa vicenda e sui social e nel web si è cominciato a parlarne molto.

Poco fa è intervenuto personalmente Nicolai. Quest’ultimo ci tiene che sia tutto sempre chiaro e che non venga messa in dubbio la sua sincerità. Per questo ha detto dal suo profilo Instagram che è vero che conosceva Javier, ma solamente tramite i social. Tra loro non c’è mai stato un incontro e un’amicizia reale. Si sono conosciuti di persona nel programma. Voi che cosa ne dite? Credete alla spiegazione di Nicolai o continuate a pensare che sia stato tutto recitato?