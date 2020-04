Nadia Toffa video inedito, ricordo commovente di mamma Margherita

Il ricordo di Nadia Toffa in un video di sua mamma pubblicato sui social network: la commozione viaggia sul web

Spunta un video inedito di Nadia Toffa, sua mamma Margherita la ricorda con molta emozione. La signora Margherita, ancora una volta rende omaggio a sua figlia, la bella Nadia dè Le Iene morta più di un anno fa. In un filmato pubblicato sui social network da sua madre, viene fuori una scena inedita della vita quotidiana della giornalista.

Il filmato è stato anche condiviso da alcuni colleghi come Gianluigi Nuzzi di Quarto grado perché è molto vicino alla famiglia Toffa. Nel video si vede Nadia che nei primi anni di vita inizia a camminare tenendo la mano di sua madre. Un gesto che la madre ha voluto ricordare proprio perché sua figlia le manca molto dopo la prematura e triste scomparsa.

Nadia Toffa già giornalista da bambina

Tra le scene emerse nel nuovo video di Nadia Toffa, anche lei che ha 11 anni aveva fatto un piccolo telegiornale improvvisato di cui era conduttrice. Fin da quando era adolescente aveva coltivato la sua passione per il giornalismo tanto che aveva partecipato a una trasmissione locale di soli ragazzi con un look completamente diverso da quello con cui viene ricordata da tutti gli italiani.

Infatti, con i suoi capelli neri molto corti, come un maschiaccio, continuava ad inseguire il suo sogno di diventare giornalista. Questo video ha emozionato tutti i suoi follower e è stata una bella sorpresa soprattutto, in un momento così particolare.

L’emozione di mamma Margherita

Pubblicando il video inedito di Nadia Toffa, la mamma Margherita ha fatto un omaggio a sua figlia. Infatti, sono momenti molto duri dappertutto a ridosso delle festività pasquali, da dover passare senza la propria figlia.

Intanto, la donna già qualche tempo fa aveva fotto dirette in vari programmi italiani e anche un appuntamento live sui social per chiedere sempre un sostegno alla Fondazione fatta a nome di sua figlia. Questa fondazione raccoglie fondi per aiutare le persone malate di cancro e anche gli indifesi e i più deboli.

Durante l’appuntamento, la madre della giornalista ha parlato spesso di sua figlia raccontando alcuni episodi della sua vita e senza mai nascondere la commozione. È chiaro che in questo momento non è facile affrontare un lutto così difficile, sembra quasi impossibile da superare.