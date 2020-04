Flavio Insinna a bocca aperta, Professoressa de L’Eredità col seno in bella mostra: fan in tilt [FOTO]

La Professoressa de L’Eredità nostalgica della vita di prima

Da oltre un mese, come il resto degli italiani anche Sara Arfaoui è in quarantena. La Professoressa de L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno ultimamente ha deciso di condividere con tutti coloro che la seguono su Instagram il suo stato d’animo.

Anche la soubrette è particolarmente nostalgica della sua vecchia vita, fatta di sveglia alla mattina e corsa verso gli studi Fabrizio Frizzi di Roma per effettuare le registrazioni del quiz tv con Flavio Insinna. Ma osservando l’account social della modella è possibile vedere una serie di foto mozzafiato in cui mette in evidenza il suo fisico perfetto e una bellezza imbarazzante.

Sara Arfaoui e la foto mozzafiato su Instagram

Qualche giorno fa una sua collega de L’Eredità ha infiammato il web con uno scatto davvero piccante, ovvero mentre si slacciava la cerniera dei suoi jeans. Sara Arfaoui non è voluta essere da meno, infatti sul suo account IG è apparso una foto molto sensuale. Nello specifico la Professoressa del game show di Flavio Insinna appare mentre stava realizzando uno shooting fotografico.

La ragazza si trova a Milano, forse in un parco, con un outfit super sexy. La giovane indossa un vestitino nero super scollato da cui fuori esce il suo décolleté generoso e dalle trasparenze imbarazzanti. A coprire parte del suo corpo un foulard dello stesso colore dell’abito. Ovviamente i follower sono andati in tilt e di conseguenza hanno riempita l’immagine con migliaia di lieks e complimenti. (Continua dopo il post)

Chi è Sara Arfaoui?

Per chi non la conoscesse, l’affascinante Sara Arfaoui è una ventenne e dallo scorso settembre fa parte della squadra delle Professoresse del game show del preserale di Rai Uno, L’Eredità, capitanato dall’attore romano Flavio Insinna.

La soubrette ha intrapreso la sua carriera nel mondo dello spettacolo iniziando in tenera età, ovvero a 16 anni. La ragazza ha sfilato per le più grandi case di moda. La giovane è anche abbastanza attiva sui suoi canali social, in particolare Instagram, dove quotidianamente fa compagnia e condivide contenuti con oltre 46 mila seguaci.