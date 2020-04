Avanti un altro: Naike Rivelli commossa, il ricordo su Fabrizio Frizzi ospite da Paolo Bonolis [VIDEO]

Naike Rivelli ricorda Fabrizio Frizzi su Instagram

Oltre a condividere dei contenuti piccanti su Instagram, Naike Rivelli nelle ultime ore ha postato un video particolarmente commovente sul social. Ebbene sì, la figlia di Ornella Muti ha voluto ricordare il compianto Fabrizio Frizzi che è venuto a mancare poco più di due anni fa a causa di un’emorragia cerebrale.

La 45enne ha condiviso la clip contenente la sua partecipazione ad una puntata speciale di Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In quell’occasione magicamente da dietro le quinte si era presentato il marito di Carlotta Mantovan facendo lui le domande sulla categoria ‘L’Eredità’.

La partecipazione della 45enne ad Avanti un altro

Almeno per una volta Naike Rivelli ha voluto mettere da parte la maschera da donna trasgressiva e mostrarsi anche con le sue debolezze. Infatti la 45enne di recente ha voluto ricordare uno dei conduttori più amati ed apprezzati della televisione: Fabrizio Frizzi.

Attraverso un filmato amarcord su IG è possibile vedere la serata in cui la modella ha partecipato come concorrente a Avanti un altro, il quiz tv con la coppia Bonolis-Laurenti, che in quella puntata speciale prevedeva anche la presenza del padrone di casa de L’Eredità, programma concorrente.

Oltre alla clip la figlia di Ornella Muti ha scritto il seguente messaggio: “Un tuffo nel passato in un’Italia che mi manca. Avanti un altro! Fabrizio Frizzi, Paolo Bonolis, Naike Rivelli. #avantiunaltro #fabriziofrizzi”. (Continua dopo il video)

Il divertente siparietto tra Paolo Bonolis e Fabrizio Frizzi

Nel video in questione si vede Naike Rivelli seduta di fronte Paolo Bonolis, Luca Laurenti e Fabrizio Frizzi in attesa delle domande. In quell’occasione la 45enne diceva: “Che meraviglia. Tre uomini che mi guardano… negli occhi”.

Ma la cosa che ha divertito i follower della figlia di Ornella Muti è il divertente siparietto tra i due conduttori. E pensare che sul web si parla sempre di competizione e sfida tra la concorrenza. Paolo e Fabrizio in quell’occasione aveva sfatato quel detto.