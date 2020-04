Valentin e Francesca Tocca di nuovo vicini, messaggi cifrati per i due di Amici 19

Valentin e Francesca Tocca, dopo aver toccato il fondo la rinascita

Valentin e Francesca Tocca potrebbero essersi chiariti e aver scelto di ricominciare da zero. La storia tra i due ha subito alti e bassi preoccupanti. Inizialmente in realtà non se ne sarebbe dovuto proprio parlare dato che la ballerina professionista di amici è sposata.

Dai balli che li hanno coinvolti però si è capito in modo abbastanza chiaro ed esplicito che tra i due fosse nato qualcosa. Così sui social i follower di entrambi hanno iniziato a parlarne.

Il fondo è stato toccato nel momento in cui Raimondo Todaro ha ricordato che Francesca è sposata e Valentin non si sarebbe dovuto permettere di fare quello che ha fatto. In puntata Maria De Filippi lo ha anche rimproverato, senza essere troppo esplicita pensando che il pubblico non arrivasse a capire a cosa si riferiva, ma non è così che è andata.

Valentin e Francesca Tocca, la discussione e poi…

Valentin e Francesca Tocca dopo l’uscita del ragazzo dal talenty hanno avuto probabilmente qualche accesa discussione, tra un post e l’altro. Poi lui ha rilasciato dichiarazioni importanti delle quali però si è forse pentito.

Ha Infatti affermato che la sua unica colpa è quella di essersi innamorato di una donna sposata. Ecco perché ha deciso di fermarsi e tornare sui suoi passi. Questa sua rivelazione ha gettato nello sconforto i loro follower, ha creato tanta rabbia.

La ragazza ha risposto negando ogni cosa, sentimento, amore nei confronti del ballerino. Molti l’hanno difesa, sia i suoi amici, la famiglia, che i professionisti di amici 19.Chiunque ha Infatti affermato che Valentin non si sarebbe dovuto permettere di scrivere qualcosa di simile, perché Francesca è una donna impegnata e tra l’altro ha anche è una figlia da difendere e, non da dare in pasto ai media ed ai social.

L’alba dei due piccioncini ostacolati

Adesso però arriva qualche dubbio in merito alla loro relazione che potrebbe essere ritornata a vedere luce. Sì perché il ragazzo ha condiviso su Instagram un post scrivendo che a volte il colore più luminoso è il nero. È arrivata subito la risposta di Francesca che in genere posta davvero poco sui social.

Infatti una cosa che tutti hanno notato è che ad ogni post di Valentin segue un post della ballerina che risponde in qualche modo a tono. Questa volta ha condiviso un’immagine scrivendo sotto “l’alba”. Ovviamente l’alba non può che essere riferimento alla luminosità ed ai colori dei quali parla Valentin. Quindi non è difficile e strano pensare sia un riferimento diretto a lui. Che non siano ritornati insieme?