Gaffe di Alfonso Signorini e Pupo, non sapevano di essere in onda: “Hai perso la dentiera?” (VIDEO)

I momenti esilaranti non sono mancati ieri al GF VIP. Tra questi, c’è stato anche un divertente fuori onda tra Alfonso Signorini e Pupo con tanto di gaffe annessa. Nel caso specifico, al conduttore è accaduto un piccolo incidente, ovvero, gli si è rotto un braccialetto pieno di perline durante la diretta.

Subito dopo, il padrone di casa del reality show ha mandato in onda la pubblicità ed ha provveduto insieme al suo collega a raccogliere le perline cadute. Ad un certo punto, però, il collegamento è tornato e i due, ignari di tutto ciò, hanno commesso una gaffe.

L’incidente di Alfonso Signorini

Il bello della diretta, qualcuno potrebbe dire. Ebbene, durante la finale del GF VIP, Alfonso Signorini e Pupo hanno commesso una simpatica gaffe. Mentre il presentatore era intento a parlare con i VIP ancora presenti all’interno della casa, il suo braccialetto si è rotto cadendo in numerosi pezzi. Dopo poco tempo, il giornalista ha mandato in onda la pubblicità. In quel frangente, i due presenti in studio hanno raccolto tutti i pezzi del bracciale.

Ad un certo punto, però, il collegamento è ripreso senza che i due si accorgessero e la telecamera li ha ripresi mentre erano ancora a terra. Tra i due stava avvenendo una conversazione molto divertente dato che il cantante stava prendendo in giro il suo collega. In particolar modo, Pupo ha confessato che quando ha sentito il rumore pensava che fosse caduta la dentiera al presentatore.

Pupo prende in giro il conduttore

Quest’ultimo, ovviamente, si è messo a ridere ed ha dato del folle al suo collaboratore. Nel giro di poco tempo, però, il presentatore si è reso conto che il collegamento fosse tornato ed ha chiesto conferma. Una volta ottenuta, si è ironicamente arrabbiato redarguendo tutti i presenti per non averlo avvisato in tempo.

Il video della gaffe di Pupo e Alfonso Signorini è stato pubblicato sul web ed è divenuto virale in pcoo tempo. Molti utenti hanno commentato l’accaduto dicendo di essere rimasti molto divertiti dalla simpatica gag. In un clima così pesante e difficile, forse, una sana risata è quello che serve.