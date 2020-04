Adara Molinero contro Violeta Mangrinan, pubblicati i messaggi privati: ‘Sei una pazza’

Tra Adara e Violeta c’è stato uno scontro molto acceso sui social. La fidanzata di Fabio Colloricchio ha pubblicato i messaggi privati

Adara Molinero contro Violeta Mangrinan: promesse querele

Adara Molinero è al centro del gossip da mesi. Ha partecipato alla settima edizione del Gran Hermano Vip in Spagna e in quell’occasione ha incontrato Gianmarco Onestini. Per questo si sta parlando tanto di lei anche qui in Italia. Adara e Gianmarco hanno iniziato una relazione.

Lei ha lasciato Hugo Sierra, padre del suo bambino di pochi mesi. Tuttavia, tra loro c’è stato un tira e molla lungo e complicato. Alla fine del nuovo format spagnolo El tiempo del descuento sembrava che tra i due fosse tornato il sereno. Ma il mese scorso Gianmarco ha annunciato sui social la fine della loro storia.

Il motivo? L’ex gieffino ha trovato dei messaggi compromettenti sul telefono di Adara con un ragazzo, con il quale si stava organizzando per un incontro. A seguito dello scontro tra i due, Adara si è scagliata inaspettatamente contro Violeta Mangrinan, fidanzata di Fabio Colloricchio. Adara le ha scritto pubblicamente di cambiare la sua versione dei fatti altrimenti avrebbe ricevuto una querela. Peccato che Violeta non sapesse a cosa si stava riferendo.

Violeta pubblica i messaggi: ‘È pazza’

Violeta Mangrinan ha rilasciato un’intervista al programma MtMad in cui ha parlato di Adara dandole della pazza, con problemi psicologici e ridicola. Poco dopo, sui social, Violeta ha anche pubblicato il messaggio che Adara ha mandato a Fabio Colloricchio. Lo potete vedere qui di seguito. È in spagnolo, ma Adara ha chiesto a Fabio di portare il messaggio a Violeta dicendo che era lei la pazza “visto che cosa fa con il cibo”.

Per l’ossessione di essere magra fa cose che non si devono fare e ha trasformato la sua faccia come quella di un mostro, “tra poco le labbra scoppiano come salsicce”. Poi l’ha insultata, l’ha mandata a quel paese, diciamo così, e le ha chiesto di non parlare più di lei. (Continua dopo la foto)

Violeta ha risposto a pubblicamente a questo messaggio puntualizzando punto per punto le cose dette da Adara. Come potete vedere il messaggio è molto lungo. Violeta ha spiegato che è stata Adara la prima a parlare di lei, a minacciare una querela, a rifiutare un chiarimento in privato. Il suo unico scopo è quello di guadagnare follower.

Anche lei è ricorsa alla chirurgia estetica ed è proprio “una str***” a parlare del discorso del cibo. Infine, Violeta ha ricordato la sua storia d’amore con Fabio Colloricchio che dura da un anno, mentre Adara non è riuscita a vivere nemmeno un mese con Gianmarco.