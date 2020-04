Sossio Aruta GF Vip, che trasformazione molto prima che apparisse in tv (FOTO)

Sossio Aruta, ecco la foto in cui appare irriconoscibile

Sossio Aruta ha partecipato a Uomini e Donne, adesso al Grande Fratello, ma queste due non sono state le sue due prime ed uniche avventure televisive. In passato aveva partecipato ad un altro reality, “campioni, il sogno”, tutto dedicato al mondo del calcio. Qualche tempo fa l’uomo aveva condiviso su Instagram un post ricordo di quel tempo, una foto in cui è ritratto insieme a Francesco Totti.

Appare totalmente cambiato ai tempi del Grande Fratello, sembra così essere una persona nuova. Sicuramente molto più magro, senza i muscoli che lo accompagnano adesso Ovviamente possiamo soltanto parlare dell’aspetto fisico, perché magari poi per il resto nulla è cambiato. (Continua dopo la foto)

Sossio Aruta la sua grande finale al GF

Sossio Aruta è entrato nella casa del Grande Fratello quando già i ragazzi erano dentro da diverse settimane. Nonostante questo è riuscito ad entrare nel cuore di tutti perché è una bravissima persona. Un uomo dal cuore d’oro, che cerca di dare un aiuto a chi ne ha bisogno in qualunque occasione. Ieri ha concluso la sua avventura al GF classificandosi al terzo posto come finalista.

A vincere il reality è stata Paola Di Benedetto. Al secondo posto Si è posizionato Paolo Ciavarro entrambi con percentuali alte. Durante la serata Sossio ha ricevuto la sorpresa dei figli e della moglie, i figli gli hanno detto attraverso una lettera che è Sempre stato un padre perfetto, che gli vogliono tanto bene e non vedono l’ora di rivederlo anche se la situazione al momento non permette.

La moglie invece che gli ha ricordato quanto siano legati, soprattutto dopo la nascita della loro prima figlia Bianca. L’uomo in diretta TV ha chiesto alla moglie di sposarlo non appena uscito dal reality, ovviamente non appena sarà possibile farlo. Non è un matrimonio o un anello al dito a legare due persone per sempre, loro possono considerarsi già legati data la nascita della piccolina fortemente voluta nonostante l’età avanzata di entrambi.

Gli attacchi di Licia Nunez e Antonio Zequila

Durante la puntata però non sono mancati gli attacchi nei confronti dell’ex calciatore, arrivati da Antonio Zequila e Licia Nunez. La seconda l’ha accusato di essere sessista e omofobo, l’attacco Però è stato subito bloccato sul nascere da Alfonso.

Mentre Antonio Zequila c’è andato giù pesante. Ha coinvolto la situazione economica di Sossio accusandolo di non avere dato i soldi del mantenimento alla moglie ed ai figli. L’ha poi invitato a rimediare prima di parlare della vita degli altri. In realtà Antonio non era bene informato. L’articolo che aveva letto risale al 2017 anno durante il quale Sossio ha avuto problemi economici.

Tutto è stato già risolto e chiarito. Ad ogni modo anche in questo caso Alfonso ha fatto sì che tutto scemasse più in fretta possibile perché questi attacchi non gli piacciono affatto.