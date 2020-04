Matilde Brandi un grave lutto in famiglia per la showgirl

Lutto in famiglia per Matilde Brandi, la showgirl ha perso il padre e lo annuncia sui social con un lungo post commovente

La showgirl Matilde Brandi è stata colpita da un grave lutto familiare. La Brandi ha perso il papà ed è molto triste. E’ stata lei stessa a dare l’annuncio sui social, dove ha pubblicato un lungo post commovente. Nelle sue parole traspare il dolore e l’angoscia per questa grande perdita. Al post ha anche accompagnato uno scatto che la ritrae insieme al papà Pietro, in cui lei appare sorridente.

Il genitore si è spento nella giornata di mercoledì 8 aprile dopo aver combattuto a lungo con una brutta malattia. Purtroppo, l’emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo, la showgirl ha dovuto affrontare la perdita in solitudine la perdita del padre. Come tutti sappiamo, i funerali non si possono celebrare con la partecipazione delle persone, perciò Matilde non ha avuto il conforto delle persone più care.

Matilde Brandi ha perso il papà

La Brandi già lo scorso anno aveva dovuto affrontare la perdita della madre. La showgirl lo ha anche detto nel suo post e ha ricordato come grande era stato allora il dolore. La showgirl aveva parlato della madre durante la sua ospitata a Verissimo. Da tempo la donna era malata di Alzheimer e aveva confessato alla Toffanin che si era spenta col passare dei giorni.

Invece, Mercoledì 8 aprile ha dovuto sopportare la perdita di papà Pietro. Adesso che ha perso anche l’atro genitore è come se fosse un altro tassello della sua vita che se ne va. Nelle sue parole ha definito il padre un guerriero e di come è giunto alla fine della sua vita in piena lucidità. La Brandi ha rivelato di come fosse arrivato all’ultima ora con grande dignità e senza far capire le sue sofferenze.

La Brandi distrutta dal dolore

La Brandi appare distrutta dal dolore e ha parlato del padre come di una persona forte e coraggiosa. Il genitore aveva sempre cercato di non far capire ai figli quanto stesse male e lo faceva per non farli soffrire.

Era stato coraggioso a non mostrare debolezza e non aveva mollato per tanto tempo, ma adesso era stremato ed era andato via. Matilde Brandi era molto affezionata al papà e lo amava tantissimo. La showgirl ha detto nel post che adesso aveva raggiunto la moglie. Per la showgirl è un triste momento e non avere nessuno dei suoi cari accanto lo rende ancora più doloroso.