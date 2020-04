Alberto Matano come non l’avete mai visto: torso nudo, muscoli e allenamenti [FOTO]

Segni particolari: bellissimo. Il giornalista Alberto Matano continua a “mietere vittime” e a far capitolare, almeno virtualmente, schiere di romantiche fan. Il calabrese, complice il successo esploso in tv, è diventato un vero e proprio sex symbol e sui social sono stati creati anche dei gruppi a lui dedicati.

Alberto Matano re di Instragram, le foto inedite

Il conduttore de La Vita In Diretta, programma che lo vede accanto a Lorella Cuccarini, è sempre stato molto riservato, e non ha mai amato particolarmente parlare della sua vita privata. Tuttavia, sul suo profilo Instagram è possibile trovare delle foto che raccontano pezzi della sua quotidianità e che restituiscono un’immagine decisamente insolita rispetto a quella che siamo abituati a vedere. (Continua dopo la foto)

Muscoli in bella vista, e fisico mozzafiato, tra scatti che lo immortalano intento ad allenarsi e immagini in piscina, l’ex telegiornalista del Tg1, pare aver monopolizzato l’attenzione delle sue numerosissime fan. (Continua dopo la foto)

Il rapporto con Emma D’Aquino

Negli ultimi tempi si sono susseguiti dei rumors che lo volevano molto vicino alla bellissima giornalista di Rai1, reduce dal successo di Sanremo Emma D’Aquino. Sui rispettivi profili social, infatti, ci sono diverse foto che li ritraggono insieme e i fan più romantici hanno sperato che tra di loro ci fosse qualcosa.

Purtroppo il sogno è stato infranto. La telegiornalista, in un’intervista rilasciata qualche mese fa, ha confessato di essere legata a lui da un profondo senso di amicizia e di stima. Niente amore in corso, dunque.

Alberto Matano insieme a Lorella Cuccarini a La Vita In Diretta

Dopo essere stato per anni il volto del Tg1, il giornalista Alberto Matano ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura. Da un pò è infatti al timone della conduzione de La Vita In Diretta, programma che conduce egregiamente accanto a Lorella Cuccarini. Un’esperienza nuova che sembra premiarlo e che pare aver consacrato in un cento senso la sua carriera e la sua indubbia professionalità.