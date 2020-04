Striscia la Notizia, ex velina infiamma il web: nuda e coperta solo da un cuscino [FOTO]

L’iniziativa social dell’ex velina di Striscia la Notizia

Negli Anni Duemila per ben tre stagioni è stata la velina bionda di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico di Antonio Ricci. Stiamo parlando di Elena Barolo che all’epoca faceva coppia con la collega Giorgia Palmas. Dopo quella esperienza la carriera della soubrette ha subito una escalation infatti ha partecipato a diversi programmi televisivi e recitato anche in delle fiction e sceneggiati come Centovetrine.

Inoltre la ragazza è particolarmente attiva sul suo account Instagram dove è seguita da circa 240 mila follower. Un canale in cui la giovane posta contenuti del suo quotidiano ma anche foto davvero piccanti. E a proposito di questo, di recente ha condiviso uno scatto completamente nuda e coperta solo da un cuscino. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha fatto.

Elena Barolo e la foto semi nuda su Instagram

Anche l’ex velina di Striscia la Notizia, Elena Barolo ha accettato la sfida social (#pillowchallenge). La sua iniziativa, però, ha lasciato senza parole tutti coloro che quotidianamente la seguono su IG. Ancora una volta la giovane attrice ed influencer ha dato modo di mostrare la sua femminilità.

Nella foto in questione l’ex collega di Giorgia Pamas è stata fotografata totalmente svestita con indosso solo un cuscino bianco tenuto alla vita da un foulard. Un look davvero eccentrico che ha infiammato il popolo del web. In più anche il suo sguardo audace ha fatto sì che l’immagine ottenesse in poco tempo migliaia di mi piace e numerosi complimenti. (Continua dopo il post)

Elena Barolo e la carriera dopo Striscia la Notizia

Elena Barolo manca dal piccolo schermo da diverso tempo concentrandosi principalmente su Instagram facendo l’influencer. La sua carriera è decollata nel 2002 quando fece parte della grande squadra di Striscia la Notizia.

Successivamente, ovvero dopo il 2004 ha partecipato a format come Lucignolo – Bellavita, Voglio Essere così e Il processo di Biscardi. Successivamente ha anche recitato nella fiction Carabinieri e anche in una soap opera targata Italia.