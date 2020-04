Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro sorprende tutti: “Non avrei voluto fosse Clizia”

Il Grande Fratello Vip 4 è finito. E’ stata un’edizione ricca di emozioni, gioie e dolori. Alla fine ha trionfato la bella Paola Di Benedetto con Paolo Ciavarro che ha chiuso al secondo posto e Sossio Aruta in terza posizione. La finalissima ha regalato moltissimi colpi di scena e come sempre sorprese per tutti.

Incontri, seppur separati da un vetro, video messaggi e collegamenti skype hanno cercato di colmare le distanze che il virus purtroppo ha imposto. Per Paolo Ciavarro è arrivato il padre, l’attore Massimo. E’ la seconda volta che quest’ultimo parla davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip al figlio. La reazione del concorrente del Grande Fratello Vip, però, ha sorpreso un po’ tutti.

Paolo Ciavarro dopo pochi giorni dall’inizio del relity ha mostrato il suo interesse per Clizia Incorvaia. La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

I protagonisti della vicenda, però, hanno preferito lasciare i coinquilini all’oscuro di tutto. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio e da quel momento non si sono più lasciati.

Clizia è stata poi squalificata per una frase infelice e Paolo ha finito per spegnersi un po’. Alcuni compagni di viaggio, infatti, l’hanno accusato di non prendere mai posizione. La più dura è stata Licia Nunez che l’ha definito addirittura senz’anima. Paolo Ciavarro si è difeso dicendo che non cerca mai la polemica e le discussioni. Questo atteggiamento è stato molto apprezzato dal pubblico visto che alla fine è arrivato secondo.

La sorpresa a Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip

Nella finale di questa edizione del Grande Fratello Vip, come detto, ci sono state molte sorprese per i concorrenti. Per Paolo Ciavarro è entrato in casa, seppur distanziato dal vetro, il padre Massimo.

Quest’ultimo ha esordito dicendo che sicuramente avrebbe voluto Clizia Incorvaia al suo posto. La risposta di Paolo è stata molto dolce:”No, non avrei voluto che ci fosse Clizia al tuo posto”, chiara dimostrazione del fortissimo legame che c’è tra i due. Va da sé che i due fidanzatini usciti dalla casa più spiata d’Italia avranno tempo e modo per viversi il loro amore.