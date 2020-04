Valeria Marini dopo il Gf Vip attacchi alla showgirl senza precedenti

Attacco durissimo a Valeria Marini, una spettatrice del GF Vip le ha detto di smetterla di fare il l ruolo di ‘bambolona sexy’, scopriamo cosa è successo

Mentre era in corso la finale del GF Vip Valeria Marini ha subito un durissimo attacco da una spettatrice. La donna, che si chiama Maria Pia ed è originaria di Reggio Calabria, ha scritto alla rubrica ‘Nuovo Tv’ curata da Alessandro Cecchi Paone. La donna nel suo messaggio ha voluto contestare Valeria e gliene ha dette quattro.

Secondo lei la Marini deve smetterla di fare la bambolona sexy’ perché ha 52 anni ed è una donna arrivata. Insomma, le ha vivamente consigliato di comportarsi meno da svampita. Secondo Maria Pia questo ruolo che la Marini insiste a sostenere potrebbe essere anche controproducente per lei. Infatti, con questo atteggiamento rischia che la chiamino nei programmi solo per fare la comparsa. E’ questo il pensiero della signora e non ha esitato a comunicarlo alla rivista di Paone.

Valeria Marini attaccata da una signora di Reggio Calabria

Non ha esitato a rispondere alla signora il giornalista Cecchi Paone. L’opinionista ha detto che la Marini potrebbe essere la persona ideale per condurre un talk in seconda serata con interviste brillanti. Secondo Paone Valeria sarebbe senza dubbio la persona adatta. Cecchi Paone ha anche aggiunto che Valeria è felice di interpretare il personaggio della bambolona sexy e non le dispiace affatto.

In fondo, è una soubrette e quindi è naturale che questo ruolo le si addice. Oltretutto, lei lo fa con molta naturalezza, e l’ha anche resa famosa. Non è forse per questo che è sempre stata in programmi leggeri e divertenti, in cui fa la regina sexy? Di recente si è anche parlato di una trasmissione che doveva andare in onda la fine di marzo ed inizio aprile chiamata ‘La Presidente’.

La Marini in tv con La Presidente

Il programma era già stato pubblicizzato, ma a causa l’emergenza sanitaria non si sa quando potrà essere trasmesso. Può darsi che anche questa trasmissione vada in pausa e che la data della messa in onda slitti come tante altre.

La vittoria del ‘GF Vip’ è già stata decretata, ha vinto Paola Di Benedetto e secondo è stato invece Paolo Ciavarro. Prima della diretta Ursula Bennardo, la fidanzata di Sossio Aruta era ansiosa e aveva detto di essere molto emozionata. Però alla fine Sossio è arrivato terzo, ma per Ursula è come se avesse vinto!