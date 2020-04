Veronica Ursida la dama di UeD ha un altro uomo, “prove di convivenza”

Arriva la conferma di Veronica Ursida, la dama ha davvero un altro uomo, una foto lo dimostra, scopriamo cosa è successo

Arriva la conferma che Veronica Ursida ha un altro uomo. Una foto dimostra come la dama del trono over di Uomini e Donne sia veramente impegnata. Ma chi è l’uomo che è con lei? In realtà già molti sospettavano che la Ursida avesse qualcuno fuori dal programma. La notizia era stata lanciata alcuni mesi fa da Armando Incarnato prima che Mediaset avesse deciso di chiudere il talk show a causa del Coronavirus.

Tanti erano stati i pianti di Veronica e la donna aveva detto che non c’era nulla di vero. Anche con Maria De Filippi la Irsida ha smentito tutto, ma la foto comparsa sul suo profilo Instagram ha lasciato senza parole. Quale verità nasconde Veronica? Chi è quindi l’uomo che era con lei?

Veronica Ursida nella foto con un uomo

Tutti hanno dubito di Veronica e sono stati in molti a sostenere che ha mentito. Alcuni cavalieri hanno avanzato delle critiche nei suoi confronti e la dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha perso credibilità. Per lei non ci sono state frequentazioni positive e con i cavalieri con cui è uscita non c’è stato alcun feeling.

Di conseguenza pian piano non ci sono stati più cavalieri disposti ad uscire con lei. Poi con l’emergenza sanitaria italiana la cosa è peggiorata. Tutti siamo in quarantena forzata e quindi i follower di Veronica erano certi di poterla vedere solamente durante le sue dirette Instagram. Ma invece non è stato così e la foto con un uomo che non si sa chi è ha sorpreso tutti.

Lo scatto ritrae Veronica a letto con un altro

Ieri sera infatti i fan hanno visto la foto che ritrae Veronica Ursida con un uomo. E’ con lui che condivide le sue giornate. I due sono a letto e la foto è stata pubblicata sul suo profilo Instagram. Veronica pare non dare peso a quello che possono pensare i suoi fan.

Però la dama non ha fatto i conti con gli haters, ma in realtà è stato appurato che quello nella foto non è altri che il figlio! E’ dunque il figlio l’unico amore della Irsida e la donna se ne frega delle critiche. E’ con lui che passa le sue giornate ed a lui si rivolge come il suo unico amore.