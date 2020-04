Giulia De Lellis difende Andrea Damante: “Le persone con il tempo possono cambiare” (Foto)

Sono giorni molto particolari per l’Italia intera costretta a casa da coronavirus. I social sono più affollati che mai e uno degli argomenti più caldi, per quanto concerne il mondo del gossip, è il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Ad onor del vero le voci e le indiscrezioni si sono susseguite per settimane. A dare la conferma definitiva ci ha pensato il settimanale Chi pubblicando alcune foto che non lasciano dubbi. Il bel dj veronese, dopo qualche giorno, ha confermato quanto scritto dal giornale diretto da Alfonso Signorini.

La bella influencer, sempre molto attiva sui social, si è dedicata ai suoi follower nelle scorse ore. Ha risposto ad alcune domande e curiosità. In particolare in una sua risposta sembra di leggere una difesa alla sua scelta e soprattutto al motivo che l’ha spinta a tornare con Andrea Damante.

Il tira e molla tra Giulia e Andrea

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse.

Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip. A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Dopo giorni di indiscrezioni, indizi e voci, finalmente è arrivata una prova che mostra chiaramente che tra i due ci sia stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma.

Giulia De Lellis difende Andrea Damante

Come detto in precedenza, Giulia De Lellis ha risposto alle curiosità dei suoi fan. Molte, ovviamente, le curiosità legate al suo ritorno con Andrea Damante. Tra queste una domanda, tra le righe della quale si può leggere il motivo che l’ha spinta di nuovo tra le braccia del dj veronese.

Una fan ha chiesto a Giulia De Lellis se con il tempo le persone possono cambiare. L’influencer ha risposto che con il tempo le persone possono crescere e crescendo si può cambiare un po’. A molti è sembrato che il riferimento di tale risposta fosse proprio il suo fidanzato.