Il Paradiso delle signore trama 10 aprile: Ludovica fa una spiazzante confessione

L’ultimo episodio della settimana del Paradiso delle signore, quello di venerdì 10 aprile, sarà incentrato su diversi avvenimenti. Il primo riguarderà il viaggio di nozze tra Adelaide e Achille. I due sposini si accingeranno a partire, ma la contessa compirà un gesto inaspettato nei confronti di Umberto.

In secondo luogo assisteremo ad una cena organizzata da Cosimo e Ludovica, durante la quale quest’ultima farà una confessione inaspettata. Vittorio, invece, scoprirà la bugia di Laura e si arrabbierà moltissimo.

Il gesto di Adelaide al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 10 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide si appresterà a partire con suo marito per festeggiare la luna di miele. Prima che questo accada, però, la donna mostrerà di essere particolarmente in agitazione per non aver ricevuto un saluto da parte di Umberto. Per tale ragione, deciderà di andare da lui per parlargli. Durante la conversazione, la contessa non potrà fare a meno di palesare l’esistenza di un sentimento molto forte tra i due.

Questo va oltre il fatto che Adelaide sia convolata a nozze con un altro uomo. Ad ogni modo, su di un altro versante vedremo che Federico sarà in Svizzera per sottoporsi all’intervento chirurgico e Roberta sarà molto in ansia per lui. La fanciulla sarà troppo dispiaciuta per come siano andare le cose tra loro, per questo verrà divorata dai sensi di colpa.

Spoiler 10 aprile: la confessione di Ludovica

Vittorio, intanto, il 10 aprile scoprirà la bugia che gli ha raccontato la nuova Venere del Paradiso delle signore. Laura, infatti, ha mentito in merito al confezionamento delle uova di pasqua. Il direttore, in un primo momento, si arrabbierà con la fanciulla, ma successivamente comprenderà le sue ragioni e deciderà di perdonarla. Alla conversazione prenderà parte anche Marta. La donna si sentirà molto in colpa perché anche lei nasconde un grosso segreto a suo marito.

Nella parte conclusiva della puntata assisteremo al vero colpo di scena. Cosimo organizzerà una festa insieme a Ludovica, alla quale dovrà partecipare anche Riccardo. In tale occasione il clima sarà disteso e tranquillo, almeno fino a quando la Brancia non prenderà la parola per fare una confessione importante. Ciò che rivelerà la donna lascerà tutti senza parole.