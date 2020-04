Alberto Angela e i suoi 58 anni, “Non me lo sarei aspettato..” (Foto)

Alberto Angela, noto conduttore di Rai 1, figlio di Piero Angela, ha compiuto 58 anni proprio ieri festeggiando con una puntata speciale della sua trasmissione. L’uomo, infatti, è nato l’8 aprile 1962 e si è ritrovato, come tanti altri in questo periodo, a festeggiare il compleanno in un momento particolare della nostra storia.

L’emergenza Coronavirus, infatti, ci ha cambiato tutti e sta influenzando pesantemente le nostre vite. Dato l’affetto che i fans gli hanno dimostrato, Angela ha tenuto a ringraziare tutti e a fare un augurio davvero molto speciale.

Alberto Angela, un compleanno da ricordare

Alberto Angela è uno dei conduttori televisivi più amati in Italia. L’uomo ha compiuto ieri 58 anni anche se sembra in possesso dell’elisir di giovinezza con un aspetto che, diciamolo, non cambia mai nel tempo. Se, normalmente, i compleanni vengono ricordati per la gioia che ci circonda e per la vicinanza delle persone care, stavolta è davvero diverso.

Chi festeggia, o ha festeggiato, il compleanno in queste settimane lo sa bene. Si tratta di un festeggiamento che non può nemmeno chiamarsi tale. Si tratta di un giorno un po’ come tutti gli altri, di un giorno dove la gioia più grande sarebbe quella di tornare alla vita normale. Un giorno, poi, dove non si può avere vicino chi ci è più caro. E con questo spirito Alberto Angela aveva deciso di non ricordare il suo 58esimo compleanno sui social. L’enorme affetto dimostrato dai fans, però, gli ha fatto cambiare idea.

Un ringraziamento sentito

Alberto Angela, come anticipato, aveva deciso di non pubblicare post in occasione del suo compleanno in rispetto al momento difficoltoso che tutti stiamo vivendo. Visti, però, i tantissimi messaggi giuntigli, sin dal primo mattino, da parte dei fans, ha cambiato idea. Era necessario ringraziare tutti per l’affetto dimostrato e fare, a sua voglia, i migliori auguri a tutti.

“È da stamattina” esordisce “che ricevo i vostri auguri, come non me lo sarei aspettato“. Poi spiega il motivo che lo ha spinto a reagire “Proprio perché è un momento così difficile abbiamo bisogno di stare uniti e condividere emozioni e sentimenti”. (Continua dopo il post)

La parte finale del post è dedicato ad un augurio speciale. “Siamo tutti uniti in questo momento. Come tante voci, in mezzo al buio, che si cercano, si uniscono, dandosi forza vicendevolmente e rischiarano l’oscurità con il calore”. Un augurio speciale per un periodo duro che finirà.