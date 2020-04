Una Vita, anticipazioni spagnole: Santiago è morto in Brasile

Grandi novità nelle puntate spagnole di Una Vita. Il marito di Marcia morirà, mentre Margarita penserà bene di preparare un tè avvelenato per Bellita, così da stroncarle la carriera. La dose di veleno però sarà troppo elevata, tanto che la donna finirà in punto di morte.

Una Vita, nuove trame: Genoveva e Felipe pronti per le nozze

Nelle prossime puntate della soap opera, Santiago proporrà a Marcia di andare a Cuba e di dimenticare per sempre Acacias. La brasiliana lo ricatterà: accetterà di partire con lui se le dirà chi è veramente. A risolvere il mistero ci penserà Ursula, che scoprirà un fatto a dir poco sconcertante. Il vero Santiago è morto in Brasile.

Chi è dunque l’uomo che si spaccia per lui? Nel frattempo, le anticipazioni di Una Vita raccontano che Rosina si convincerà che il marito Liberto, già perdonato per un tradimento con Genoveva, e Maite stiano nascondendo qualcosa. La madre di Leonor li seguirà e una volta arrivata alla casa della giovane, scoprirà che i due hanno intenzione di aprire una galleria d’arte.

Gli spoiler di Una Vita raccontano inoltre che Genoveva e Felipe si metteranno d’impegno con i preparativi per il matrimonio. Saputa la novità, Marcia soffrirà moltissimo, anche perché ora sarà sola, visto che l’uomo che si è spacciato per suo marito è un bugiardo. Tuttavia, è anche consapevole che se il suo consorte è morto, può vivere il suo amore con Felipe, se solo questi non fosse in procinto di sposarsi con la Salmeron.

Genoveva non crede ad Ursula

Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Genoveva non darà credito ad Ursula circa le dichiarazioni che ha fornito riguardo l’identità di Santiago. Sarà la stessa Salmeron a recarsi dall’uomo per chiedergli chi è veramente. Intanto, Bellita peggiorerà a vista d’occhio e l’unica soluzione è un antidoto. Sarà Emilio a raccontare preoccupato a Cinta e Jose che è stata Margarita a versare del veleno nella bevanda della cantante che, grazie a questa dichiarazione, forse potrà salvarsi.

Proseguendo con le puntate spagnole di Una Vita, vedremo Felicia e Camino discutere animatamente. La donna non vuole che sua figlia abbia una relazione omosessuale e finirà per darle uno schiaffo. Camino, esasperata, penserà che l’unica soluzione sia quella di lasciare Acacias per sempre, anche se prima vorrà rivedere per l’ultima volta la sua adorata Maite. Sarà davvero la fine di un grande amore? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per vedere come andranno le cose tra queste due giovani donne.