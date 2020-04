Paola Di Benedetto nella bufera, incontro segreto dopo il GFVip: che schifo…! FOTO)

Paola Di Benedetto appena uscita dalla casa è stata già travolta da uno scandalo. A quanto pare, la giovane modella avrebbe avuto un incontro segreto con Federico Rossi dopo la vittoria al Grande Fratello Vip.

L’ex madre natura, felicissima per il montepremi portato a casa e per essere arrivata sul podio, nelle ultime ore si è trovata al centro di una bufera. Ad allarmare i fan è una foto postata dal suo fidanzato durante la notte che davvero pochi dubbi: non ha rispetto la quarantena.

Paola Di Benedetto vincitrice del Grande Fratello Vip

L’emozione è stata tantissima e Paola Di Benedetto che uscita quasi incredula da questa vittoria. Il grande fratello vip è stata per lei un’esperienza unica e ancora oggi non sembra credere a ciò che le è successo. Ovviamente, vista l’emergenza coronavirus e le regole imposte dal Governo sul non avvicinarsi a nessuno, i concorrenti di questa quarta edizione usciti dalla casa non hanno potuto abbracciarsi e tanto meno festeggiare.

Paola Di Benedetto ha dovuto accontentarsi di un abbraccio platonico ma pare che dopo la puntata abbia avuto un incontro segreto, cedendo alla tentazione. L’incontro sarebbe avvenuto a notte tarda con il suo fidanzato Federico Rossi.

L’ex gieffina non ha rispettato la quarantena?

Paola Di Benedetto e Federico Rossi pare abbiano trascorso la notte insieme e a lanciare l’indizio è proprio il cantante che ha immortalato la sua amorosa in un letto matrimoniale. Accanto all’immagine una semplice didascalia che conferma ancora di più i dubbi dei fan:“Tu dormi beato ed io non chiudo occhi per le adrenaline che mi regali”. Insomma i due innamorati, in barba alla quarantena, hanno davvero trascorso la notte insieme? (Continua dopo la foto)

Intanto, sul web è scoppiata la polemica. Paola Di Benedetto come molti hanno scritto sotto al post non ha capito la gravità della situazione, fregandosi dei sacrifici che l’Italia sta facendo. Ora ci sono regole ben precise che tutti devono rispettare. L’ex gieffina, infatti, si è trovata travolta da un vero e proprio scandalo e ora non resta altro che aspettare una sua risposta.