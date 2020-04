Andrea Denver mette in imbarazzo Adriana Volpe, ma lei spiazza tutti (VIDEO)

Anche se il GF VIP è volto al termine, continuano i rumors in merito ad Adriana Volpe e Andrea Denver. In particolar modo, durante la puntata di ieri sera, il modello ha avuto la possibilità di confrontarsi con l’ex conduttrice RAI.

Durante il dibattito, però, il ragazzo non ha potuto fare a meno di lanciare qualche piccola frecciatina alla sua interlocutrice. Lei, però, è riuscita a schivare ogni colpo con una maestria eccezionale. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

Le provocazioni di Andrea Denver

Il primo eliminato della finale del GF VIP è stato Andrea Denver che, una volta andato in studio si è confrontato con Adriana Volpe. Quest’ultima, attraverso un collegamento video, si è complimentata con il giovane per l’ottimo percorso portato avanti. Il ragazzo, però, è sembrato poco interessato ai convenevoli e non ha potuto fare a meno di dire alla donna quanto fosse bella. A quel punto è intervenuto Signorini il quale ha posto l’accento sugli occhi da triglia dell’eliminato.

La Volpe, però, ha glissato la questione dicendo che quelli fossero gli occhi di una persona buona e sincera. Dopo poco tempo, però, il conduttore è tornato all’attacco facendo vedere i momenti in cui Denver ha baciato la foto della donna mentre era ancora in casa. La donna in collegamento, però, ha tergiversato chiedendo di mostrare anche altre foto, come quelle in cui era insieme a Fernanda.

Adriana Volpe dispensa pali

Infine, l’ultima stoccata è arrivata nel momento in cui Alfonso Signorini ha chiesto ad Andrea Denver con chi avrebbe voluto trascorrere questa quarantena e lui ha risposto Adriana Volpe. L’ex gieffino non è riuscito a nascondere il suo affetto, e anche qualcosa di più. Anche in questa circostanza, però, la biondona si è limitata a sorridere e gettare la questione sul forte legame di amicizia che li unisce. (Clicca qui per il video)

Sul web, però, molte persone non la pensano affatto in questo modo, sta di fatto che hanno pronunciato commenti molto divertiti per commentare la cosa. Secondo molti, Andrea si è preso proprio una bella cotta per l’esuberante showgirl.