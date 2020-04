Gigi D’Alessio sto cercando di riconquistare Anna Tantangelo, ecco gli indizi

Senza ombra di dubbio Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono state una delle coppie più conosciute e amate della musica italiana. Il loro rapporto è durato moltissimi anni e li ha visti protagonisti in diverse circostanze insieme. Un sentimento puro che li ha tenuto insieme a lungo. Dal loro amore è nato anche un figlio, di nome Andrea. Purtroppo negli otre 10 anni di rapporto tra i due ci sono stati diversi alti e bassi.

Nonostante le difficoltà sono riusciti a rimanere insieme anche se ora le cose sembrano essere cambiate. Qualche settimana fa, infatti, Anna Tatangelo ha annunciato che la storia con Gigi D’Alessio era finita. Come spesso accade in queste situazioni ha chiesto rispetto per la privacy dei due. Secondo il settimanale Oggi in edicola, il cantante napoletano starebbe cercando di riconquistarla in tutti i modi.

La lunga storia d’amore tra Anna e Gigi

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si conoscono nel 2002 quando collaborano per la canzone “Un nuovo bacio”. Duettano nuovamente insieme due anni dopo per la colonna sonore del film di animazione Alladin:”Il mondo è mio”. Nel 2005 la Tatangelo partecipa al Festival di Sanremo con la canzone che la consacra “Ragazza di periferia” scritta dall’artista napoletano.

Tra i due scoppia l’amore, nonostante la differenza d’età e il fatto che D’Alessio avesse già una famiglia. La relazione viene resa nota solo nel 2006. La moglie del cantante napoletano in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ammette che tra i due artisti c’è una storia. I due continuano insieme un lungo tour musicale in giro per il mondo.

Nel 2010 nasce il primo figlio della coppia: Andrea. Un amore che prosegue a gonfie vele fino al luglio del 2017 quando su diversi giornali appare la notizia della separazione. Dopo qualche settimana è proprio Anna Tatangelo a chiedere rispetto, non solo per la loro storia ma anche per il figlio che ha solo 7 anni. Dopo un periodo di riflessione i due decidono di tornare insieme fino a poche settimane fa.

Gigi D’Alessio cerca di riconquistare Anna Tatangelo

Come detto in precedenza, la storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si è interrotta qualche settimana fa. La cantante di Sora ha affidato la notizia ad un comunicato stampa e ha chiesto a tutti di rispettare la loro privacy.

Il settimanale Oggi spiega che il cantante napoletano starebbe facendo di tutto per riconquistarlo. Nonostante la quarantena, i due vivono a Roma in case differenti ma non troppo distanti, Gigi D’Alessio non manca di omaggiare come può la bella Anna Tatangelo con l’intento di conquistarla.