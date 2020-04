Ragazza sbaglia taglio di capelli al suo fidanzato: video fa giro del web

Una coppia in Ohio ha postato sui sociale un video in cui la ragazza sbaglia taglio di capelli al suo fidanzato. Non potendo andare dal barbiere, il giovane ha deciso di affidarsi all’arte improvvisata della sua ragazza, sperando che tutto andasse bene. E invece lo scempio ha avuto luogo.

Ragazza sbaglia taglio di capelli al suo fidanzato: esperienza “traumatica per lui”

Come molte persone in questo momento, Emily e Cory Pendergast non stanno uscendo di casa per evitare il rischio contagio. Ecco dunque che non possono andare da barbieri e parrucchieri. A soffrire di ciò sono soprattutto i maschietti. Ma Cory non si è dato per vinto e ha proposto alla fidanzata di improvvisare un taglio fai da te. Solo che nel mentre ci prova, la ragazza sbaglia taglio di capelli al suo fidanzato.

Emily ha preso delle forbici e coraggiosamente ha iniziato tagliare i capelli a Cory, nonostante non lo avesse mai fatto prima. Il tutto filmando la scena, come suggeritole da un’amica. Il taglio di capelli inizia abbastanza tranquillamente , con Cory che guida Emily su quanto accorciare e su dove usate le forbici. Emily presa dall’euforia però ha calcato un po’ la mano, e gli ha strappato via una grossa ciocca di capelli dalla cima della testa.

Brutto colpo alla frangia

Sebbene Cory abbia chiesto ad Emily di non esagerare sulla frangia, la ragazza ha insistito proprio sulla fronte, tanto da rimuovere una parte abbastanza grande di capelli dalla parte anteriore. Per fortuna sebbene inizialmente il ragazza abbia alzato un po’ la voce, ha preso l’errore della fidanzata con ironia. Nel frattempo Emily se la rideva di gusto. Insomma hanno provato a prendere alla leggera quello scempio ai capelli.

Il video virale sul web

Il video è diventato virale attraverso le varie piattaforme di social media di Emily, avendo accumulato 2,7 milioni di visualizzazioni su Facebook e 65.000 condivisioni. La ragazza ha spiegato che è stato bello per lei e Cory vedere il web impazzire per il video. Oggi come oggi non dispiace una distrazione divertente per coloro che hanno bisogno di una bella risata in un momento come questo.

A chi le ha chiesto come mai abbia fatto un video, Emily ha risposto di aver seguito il consiglio della sua amica Allison, che dal sua canto era bene cosciente della mancanza di talento. Per quanto riguarda Cory, dopo un primo momento di sgomento, ha preso la cosa ridendo. Tanto i capelli ricrescono e quando tutto sarà finito, ci penserà il barbiere a sistemare il tutto.