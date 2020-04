“Non so dove guardare prima…”: Justine Mattera in sella, il top non contiene il seno generoso [FOTO]

Gli allenamenti bollenti di Justine Mattera

Justine Mattera si aspettava un 2020 totalmente differente e invece come gran parte degli italiani al momento deve mettere da parte i suoi progetti. Infatti la soubrette americana che negli ultimi anni si è concentrata sullo sport, aveva intenzione di rifarsi dopo gli infortuni avuti qualche mese fa. Ma l’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha stravolto tutto, quindi la 49enne per non rimanere fuori forma ha deciso lo stesso di allenarsi tra le mura domestiche.

Infatti attraverso un cavalletto, la donna corre sulla sua bici come se fosse su strada. Una valida alternativa che hanno provato anche il marito e i loro due figli. Ma nello stesso tempo la sosia di Marilyn Monroe ha usato un outfit particolarmente piccante. Ne sanno qualcosa i circa 400 mila follower di Instagram.

La tenuta sexy della soubrette americana

Ebbene sì, Justine Mattera è tornata ad allenarsi in casa mostrando i suoi sacrifici a tutti coloro che la seguono su Instagram. Infatti, nella giornata di mercoledì la 49 americana ha condiviso un nuoco scatto che la mostra in sella alla sua bici. Ma l’attenzione del popolo del web di certo non si è concentrata sul due ruote, bensì sul vestiario della soubrette.

Quest’ultima, infatti, indossa una tuta da ciclisti a due pezzi: pantaloncino e top nero super aderente. E proprio la parte superiore che ha infiammato il web infatti essendo un selfie ripreso dall’alto è ben visibile il suo décolleté generoso. Ovviamente i segueci non si sono risparmiati nel riempirla di complimenti e di lasciarle dei likes all’immagine. (Continua dopo il post)

Il messaggio di Justine Mattera e la reazione dei follower

A corredo della foto appena descritta, la bella Justine Mattera ha scritto la seguente didascalia: “Proviamo ad uscire da questa quarantena meglio di come siamo entrati.(in tutti i sensi)”. Alcuni utenti hanno ironizzato sulla posizione della 49enne sulla bici dicendole di fare attenzione al sellino.

Mentre altri ancora ha scritto di essere particolarmente confusi perché non sanno dive guardare prima. Ovviamente l’internauta faceva riferimento alla scollatura vertiginosa dell’ex moglie di Paolo Limiti.