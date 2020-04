Una Vita anticipazioni Spagna: Santiago confessa la sua vera identità

Nelle puntate spagnole della soap opera Una Vita non mancheranno i colpi si scena. Tanto per cominciare, Marcia scoprirà chi è realmente Santiago, l’uomo che credeva fosse suo marito. Genoveva vedrà andare in fumo i suoi pieni e così sarà costretta a trovare una soluzione alternativa.

Una Vita, spoiler: Marcia scopre la verità

Nei nuovi episodi della soap opera iberica capolavoro di Aurora Guerra, Santiago non ce la farà più a mentire a Marcia e finirà per confessarle la sua vera identità. L’uomo temerà di perdere il suo amore e la pregherà di non abbandonarlo.

Nel frattempo, Felipe continuerà a non credere al fatto che la brasiliana abbia deciso di rimettersi con il suo ex marito e inizierà ad indagare su entrambi. Genoveva invece farà di tutto perché Marcia non si avvicini a Felipe e a tal proposito affiderà a Velasco un compito molto pericoloso, che dovrà restare segreto a tutti.

Ursula, mandata dalla sua padrona, minaccerà Santiago: non dovrà per nessun motivo lasciare il quartierino con la moglie. Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Bellita starà sempre più male. Solo un antidoto potrebbe salvarla, ma ormai il tempo stringe. Maite invece comincerà a stancarsi delle pressioni di Camino, ossessionata dalla sua presenza.

Bellita è stata avvelenata

Stando alle nuove anticipazioni di Una Vita, si scoprirà che cosa è accaduto alla povera Bellita. Jose farà analizzare il cibo assunto dalla cantante e verrà a sapere che conteneva del veleno. La donna, in un momento di lucidità, si ricorderà che vicino a lei c’erano Margarita e Cinta. Chi sarà stata delle due a farle del male?

Nel frattempo, Felicia non saprà come comportarsi con Camino ed Emilio, protagonisti di una accesa discussione. Alla fine, se la prenderà con sua sorella, rea di aver distrutto la serena atmosfera famigliare per le sue dubbie decisioni, Tutto però, si risolverà nel migliore dei modi. Casilda avrà modo di guadagnare dei soldi con una attività inaspettata e la cameriera, non avendolo mai fatto, avrà desiderio di intraprendere un lungo viaggio.

Infine, come svelano le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita, Felipe si accorgerà dell’errore fatto accettando di fidanzarsi ufficialmente con Genoveva che, tra l’altro, aspetta un bambino da lui. Cosa farà l’avvocato? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire tutti i dettagli.