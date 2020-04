“Hai qualche pelo lì…”: Elodie bollente su IG, accavalla le gambe nude e scatta la critica [FOTO]

Elodie Di Patrizi dà un annuncio sui social network

Nelle ultime ore Elodie ha fatto un annuncio sul suo profilo Instagram, ovvero l’avvio sulle varie piattaforme musicali digitali di due versioni inedite di Andromeda, la canzone sanremese del 2020 che l’ha fatta classificare al settimo posto. Per l’occasione la Di Patrizi ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica parlando oltre della sua vita professionale anche quella privata.

Ricordiamo che la cantante italo-francese è fidanzata col rapper siciliano Marracash e i due sono molto innamorati. Inoltre la ragazza ha ricordato un aneddoto che riguarda Simona Ventura che la mandò via quando era un partecipante a X Factor.

La Di Patrizi e la foto sexy su Instagram

Ma ritornando al post annuncio su Instagram, la bella Elodie ha informato i follower dell’uscita mixata di Andromeda postando anche una foto molto piccante. Nello specifico si vede la cantante nata ad Amici di Maria De Filippi con le gambe accavallate in primo piano. La cantante appoggia il suo capo sugli arti e gira il capo a favore della fotocamera.

Un’immagine celestiale che ha mandato in tilt il popolo del web che non si sono risparmiati a riempirla di complimenti e lasciare migliaia di mi piace. Ma un utente in particolare è stato particolarmente cattivo con l’artista francese. Infatti tra i commenti le ha scritto che sono ben visibili i peli nelle sue gambe. La diretta interessata non ha replicato sorvolando alla critica. (Continua dopo la foto)

Elodie: le parole su Amici e la sua quarantena

Dopo la brutta esperienza ad X Factor, Elodie ha deciso di partecipare al talent della concorrenza, ovvero Amici di Maria De Filippi. La Di Patrizi affrontò questo programma in maniera differente rispetto a quello della Rai e poi passato a Sky. “L’ho fatto per me, per avere una cosa tutta mia di cui essere orgogliosa. E da quando sono entrata vedevo solo la finale”, ha confidato la cantante a La Repubblica.

Poi tornando a parlare della quarantena per Covid-19, l’artista la sta passando così: “Faccio cose diverse. Al mattino yoga, ma soprattutto sono impazzita per le costruzioni Lego, faccio un sacco di edifici. Penso agli altri, a me, mi chiedo se ce la farò”.