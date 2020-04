“Belen e Diletta ti fanno un baffo”: Sabrina Salerno col seno al vento, la foto amarcord incanta il web

Sabrina Salerno e lo scatto vintage su Instagram

In questi giorni Sabrina Salerno ha più volte dato dimostrazione di avere nostalgia del passato. Per questo motivo nelle ultime ore la soubrette genovese ha condiviso uno scatto del passato. Un’immagine della sua giovinezza dove mostra le sue curve generose che continuano ad esserci anche oggi nonostante abbia 52 anni.

Un tuffo nel passato quando muoveva i primi passi nel mondo della musica come brani di successo ‘Boys’ e ‘Siamo donne’, e film della commedia italiana con attori del calibro di Jerry Calà. La foto in questione ha infiammato ancora una volta il popolo del web che non ha perso tempo a riempirla di complimenti.

La soubrette ligure nostalgica del passato

Il profilo Instagram di Sabrina Salerno si è arricchito di un nuovo scatto bollente. Infatti qualche ora fa la soubrette ligure ha condiviso un contenuto in bianco e nero risalente a qualche anno fa. Nella foto in questione i follower hanno la possibilità di vedere la cantante genovese ma che vive a Venezia, con addosso un cappello di paglia e un reggiseno. E proprio da questo capo intimo fuori esce un seno generoso.

Inoltre la Diva degli Anni Ottanta e Novanta ha una camicia corta aperta ed un paio di jeans con cinturone. In poche parole la Salerno ha un look da cowgirl che ha fatto eccitare tutti coloro che la seguono sul social network. Inoltre la bella Sabrina ha in mano il microfono e sullo sfondo i fan giunti al suo concerto per ascoltare il concerto. (Continua dopo il post)

Sabrina Salerno e il segreto della sua eterna bellezza

Più passa il tempo e più Sabrina Salerno è di una bellezza unica. I numerosi follower della soubrette ligure le chiedono spesso qual’è il segreto della sua forma fisica al top. Alcuni utenti ironizzano affermando che la loro beniamina sicuramente avrà bevuto l’elisir dell’eterna giovinezza.

Attraverso Instagram la cantante ligure ha fatto sapere di fare molta attività fisica e soprattutto adotta una dieta composta da verdure e frutta di stagione. Per caso ci sta nascondendo qualcos’altro?