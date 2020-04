Maurizio Costanzo lancia la “bomba” su Cuccarini e Matano

Maurizio Costanzo ha lanciato una bomba che farà felici molti spettatori di Rai 1. Il presentatore, nelle ultime settimane è stato alla conduzione de L’Intervista il giovedì in seconda serata su Canale 5, da anni gestisce una rubrica personale su Nuovo. In tale spazio, dà le sue opinioni in ambito televisivo sui vari conduttori e artisti in generale.

Dal 1995, Costanzo è felicemente sposato con Maria De Filippi, lanciata proprio da Costanzo. De Filippi che, qualche anno dopo, sarebbe diventata la regina di Canale 5 del sabato sera, in particolare con C’è Posta Per Te.

L’ospitata a Domenica in

Costanzo, 82 anni ad agosto, è ancora oggi molto attivo sul piccolo schermo e qualche mese fa, ha tenuto una lunghissima intervista a Domenica in da Mara Venier. “Cosa voglio fare da grande? Lavorare e fare cose, non essere considerato il padre della patria. Sai cosa mi ha detto Piero Angela che ha 10 anni più di me? Ricordati che per fregare l’Alzheimer devi avere progetti, pensare, giocare. Bisogna avere il cervello in movimento” fu una delle tante perle di saggezza rivelate dal marito di Maria De Filippi.

In merito alle sue tante interviste nelle varie trasmissioni, Costanzo ha affermato: “Lasciando da parte la politica, sul piano dell’intelligenza pura mi è rimasto impresso Andreotti. Mi disse di aver fatto la dichiarazione d’amore alla moglie al cimitero e mi disse che suoi tre compagni di scuola avevano fatto carriera diventando cardinali. E poi mi colpiscono le storie della gente comune, sono le nostre”

Maurizio Costanzo su Matano e Cuccarini e la bomba su di loro

Nella sua rubrica su Nuovo “Le Pagelle Tv di Costanzo”, il giornalista, rispondendo ad una lettrice, ha dato un parere sulla conduzione di Alberto Matano e Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta. Costanzo ha riservato ai due presentatori delle bellissime parole: “Unendo la parte delle notizie a quella più leggera, Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno trovato un equilibrio.

E questo sembra piacere molto ai telespettatori, che stanno premiando la trasmissione con ascolti superiori al 15% di share”. Infine, Maurizio Costanzo ha lanciato una bomba sul futuro di Cuccarini e Matano: “Per questo pare che in Rai saranno confermati anche la prossima stagione”.