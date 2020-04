“Non mi infetto da Covid-19 perché sono vegana”: Grande Fratello, confessione choc di Daniela Martani

Daniela Martani e la confessione choc a La Zanzara

Ancora una volta Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e vegana nel Dna, ha sollevato un polverone mediatico per via delle sue dichiarazioni abbastanza discutibili.

La frequentatrice dei salotti di Barbara D’Urso nelle ultime ore è intervenuta telefonicamente alla trasmissione radiofonica La Zanzara facendo una confessione davvero scioccante.

Secondo lei il Covid-19 farebbe meno morti di coloro che consumano frequentemente la carne. “Non mi infetto perché sono vegana. Non è che lo dico io, la gente mi fa ridere. Sono per primi i medici a dirlo. Ricevo attacchi allucinanti sui social, qualcuno chiede addirittura la mia morte. Finora, però, la mia esperienza mostra che è così”, ha ribadito la donna alzando una polemica sui vari social network.

I vegani sono protetti dal Covid-19: parola dell’ex gieffina

Una Daniela Martani super convinta, intervistata da Giuseppe Cruciani a La Zanzara ha affermato ancora una volta che essere vegani proteggere il proprio corpo da numerose malattie, tra cui i tumori. Parlando col conduttore, l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di essere entrata e uscita dagli ospedali fino quando si poteva e non mi è mai beccata nemmeno un raffreddore.

Secondo lei i vegani hanno un sistema immunitario più forte degli altri. “Non lo dico io, lo capiscono anche gli analfabeti funzionali”, ha ribadito la donna. Quest’ultima ha confessato che i primi di febbraio si è recata più volte nel capoluogo lombardo, dove il Coronavirus sta facendo razzie, ma sarebbe stata protetta dal suo tipo di alimentazione.

Daniele Martani tuona: “Il Covid-19 sta facendo bene all’ambiente”

Intervistata a La Zanzara, l’ex gieffina Daniela Martani l’epidemia da Covid-10 starebbe facendo bene all’ambiente, in quanto l’uomo rimanendo a casa fa meno danni all’ambiente. Secondo degli esperti, anche se sta costando migliaia di vittime in tutto il mondo, questa è l’unica cosa positiva di questa pandemia. Parole che non sono piaciute per niente al popolo del web che si è immediatamente scagliata contro di lei sui social.