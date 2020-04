Emma Marrone infiamma i social con uno scatto sexy (FOTO)

Nelle ultime settimane Emma Marrone è tornata di nuovo attiva sui social. Dopo aver regalato un balletto piccante ai propri fan su Tik Tok, la giovane cantante ha riacceso la fantasia dei suoi follower.

In questi giorni, dove ognuno è costretto a restare in casa sembra che la malinconia stia prendendo il sopravvento sulle altre emozioni. Ciò forse è accaduto anche alla cantante salentina dove ha pubblicato uno scatto del passato.

Emma Marrone sexy e sensuale sui social

Emma Marrone ancora una volta si è mostrata in tutta la sua bellezza. Bella, sexy e sopratutto da una forte grinta, la cantante non si è mai arresa davanti alle battaglie. Lo ha mostrato, infatti, più di una volta quando ha vinto ad Amici e sopratutto quando è riapparso pochi mesi fa il brutto male.

Oggi, proprio grazie a quella grinta e a quel coraggio Emma è diventata una delle artiste più amate in Italia, e in altre parti del mondo. Oltre alla grande voce che la contraddistingue dalle sue colleghe, può ritenersi fortunata anche nel suo aspetto fisico.

Emma Marrone si presenta in perfetta forma, addominali scolpiti e lato b da urlo, così si è presentata pochi giorni fa su tik tok, dove si è esibita in un balletto molto sensuale. Poche ore fa, invece, si è mostrata senza veli, coprendo il suo seno con le mani. La foto ritrae la copertina di un album“Schiena” che proprio oggi festeggia i suoi sette anni. (Continua dopo il post)

Un haters attacca la cantante: ‘muori’

Ancora una volta Emma Marrone è stata costretta ad interrompere una diretta. E’ accaduto la scorsa notte, quando durante la diretta Instagram un utente le ha augurato davanti a tutti la morte. Un gesto che l’ha devastata e le ha fatto interrompere il collegamento.

La cantante poco dopo si è sfogata sui social, dicendo come fosse assurdo che in un momento così delicato ci siano persone così cattive sopratutto rivolte a chi come lei ha sofferto tantissimo. Dalla sua parte, ovviamente si sono schierati migliaia di fan e anche il suo papà che l’ha invitata a non dare peso a certe cose e a guardare avanti sempre con testa alta.