Cancellato Detto Fatto, la decisione definitiva della Rai e il destino di Bianca Guaccero

Addio a Detto Fatto: la novità sul palinsesto autunnale di rai Due

Anche se siamo in piena emergenza sanitaria per il Covid-19 sia Rai che Mediaset stanno lavorando per stilare i palinsesti estivi ed autunnali. Stando ad una clamorosa indiscrezione i vertici di Viale Mazzini avrebbero fatto fuori Detto Fatto dal palinsesto della seconda rete.

Il programma di tutorial creato sette anni fa da Caterina Balivo sarebbe giunto al capolinea. Dopo la sospensione forzata per la pandemia da Coronavirus, il format non tornerà più dalla prossima stagione, almeno quello che si dice in rete.

E Bianca Guaccero che fine farà? A quanto pare, nonostante gli ascolti disastrosi con la trasmissione pomeridiana, i dirigenti della tv di Stato vorrebbero darà una nuova possibilità alla professionista pugliese. Per questo motivo la donna ha rifiutato un’importante proposta dal colosso Sky.

Bianca Guaccero rimane in Rai: cosa farà?

Sul nuovo numero di Oggi, il magazine diretto da Umberto Brindani è contenuto un clamoroso scoop sul programma di tutorial di Rai Due. Sul settimanale si legge che dal prossimo settembre Rai Due dovrebbe dire definitivamente addio a Detto Fatto. Lo aveva già deciso il vecchio direttore della rete Carlo Freccero e anche il nuovo Ludovico Di Meo, è della stessa opinione.

Per fortuna non ci sarà nessuna bocciatura per la conduttrice Bianca Guaccero, considerata un volto molto apprezzato dai vertici di Viale Mazzini. La professionista pugliese dovrebbe essere ricollocata in un nuovo spazio che al momento è top secret. Di cosa si tratta? Un format pomeridiano oppure in prime time?

Bianca Guaccero e Pronto Detto Fatto su Instagram

In attesa di capire cosa condurrà nella prossima stagione televisiva, Bianca Guaccero continua a realizzare delle dirette Instagram col suo format Pronto Detto Fatto. Oltre alla professionista pugliese nel programma via social c’è la collaborazione di Gianpaolo Gambi, accusato di essere maltrattato dalla collega, ma anche l’ex gieffino Jonathan Kashanian e la modella curvy Elisa D’Ospina che ultimamente l’aveva sostituita alla conduzione su Rai Due.