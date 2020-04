“Sei solo un egoista…”: Gianni Morandi, piovono accuse sul cantante, ecco cosa è successo [FOTO]

Gianni Morandi nella bufera: il motivo

Anche Gianni Morandi sta rispettando la quarantena per il Covid-19 ma, come tutti gli italiani è uscito di casa per fare la spesa. E a proposito di questo il ragazzo di Monghidoro ha realizzato uno scatto che poi ha puntualmente postato sui suoi seguitissimi canali social.

Il cantante bolognese si è mostrato sull’uscio della porta con una mascherina ma ai fan non è piaciuta questa sua iniziativa. Per quale ragione? In poco tempo l’artista è stato raggiunto da tante critiche.

Il ragazzo di Monghidoro con la mascherina

Gianni Morandi sta trascorrendo la sua quarantena insieme alla moglie Anna Dan e il loro figlio nell’abitazione nel bolognese. Il cantante passa il tempo aiutando la sua dolce metà a cucinare ma anche occupandosi del suo terreno visto che è adiacente alla villetta.

Inoltre il ragazzo di Monghidoro realizza delle dirette sui suoi canali social parlando con i follower e intonando dei suoi celebri brani. Ma nelle ultime ore è finito al centro delle polemiche per aver condiviso una foto dove si mostra con una mascherina. Addirittura in tanti lo hanno accusato di essere una persona egoista. (Continua dopo il post)

Gianni Morandi accusato di indossare una mascherina egoista

Nella foto appena citata Gianni Morandi ha scritto la seguente didascalia: “Abituiamoci a vederci così…“. A quanto pare il cantante bolognese si è rivolto a tutti i suoi seguaci invitando loro ad indossare sempre le mascherine e altri dispositivi di protezione quando si esce di casa per fare la spesa o altre necessità. Ma la scelta della mascherina non è piaciuta per niente al popolo del web. Per quale ragione?

Secondo i fan deve utilizzare quelle senza valvola perché proteggono lui e le altre persone. Effettivamente l’artista nello scatto in questione porta una mascherina del modello FFP2 o FFP3 con una valvola in grado di filtrare solamente le particelle in entrata ma non quelle in uscita. Infatti dagli esperti è stata definita ‘egoista’ perché è in grado di proteggere solo chi la mette e non chi gli sta davanti. C’è da dire, però, che le altre sono praticamente introvabili.