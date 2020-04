Bagno intelligente: la nuova invenzione che riconosce le feci

L’uomo può essere identificato un base al suo DNA, in base alle sue impronte digitali, in base alla sua fisionomia. La scienza utilizza ogni sfaccettatura possibile per poter dare un volto alle persone. Ma adesso andiamo ben oltre questo, perché è stato ideato un bagno intelligente in grado di identificare le persone in base alle loro feci.

Bagno intelligente: la creazione a Stanford

Un team di scienziati dell’Università di Stanford ha annunciato di aver progettato un “bagno intelligente” che identifica l’utente in base alla forma del retro e monitora la salute dei suoi rifiuti. Una cosa mai vista sino ad ora, che, per quanto possa far storcere il naso agli schizzinosi, potrebbe anche rivelarsi utile.

Il ricercatore capo Sanjiv Gambhir ha affermato che lui e il suo team si sono impegnati a fondo al fine di ottenere il bagno intelligente Precision Health per riconoscere gli utenti e utilizzare algoritmi. In questo modo è possibile effettuare un’analisi di chi defeca. Verranno attenzionate le minzioni e i movimenti intestinali.

Come funziona la toilette del futuro?

Gambhir ha affermato che la toilette svolge il suo lavoro attraverso delle telecamere e dei sensori di movimento. In questo modo si identificano “una serie di marcatori di malattie nelle feci e nelle urine”, compresi i segnali di allarme di vari tipi di cancro.

I ricercatori hanno affermato che la toilette è in grado di stabilire chi defeca, attraverso le loro impronte digitali lasciate sulla leva dello sciacquone. Al contempo utilizza anche le telecamere per individuare le persone in base a feci e retto.

“Sappiamo che sembra strano, ma a quanto pare, la stampa anale è unica”, ha detto Gambhir. La toilette prende video di campioni di feci e utilizza algoritmi per analizzare la consistenza dei rifiuti. Il sistema registra anche la minzione e valuta portata, tempo di flusso e volume totale.

Tutti usano il bagno. Si tratta di un bisogno fisiologico, di cui nessuno può (o deve) fare a meno. Un simile aspetto aumenta il valore di questo bagno intelligente, che potrebbe divenire un dispositivo di rilevamento delle malattie. Non resta che brevettarlo e metterlo in commercio.