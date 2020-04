Un gravissimo lutto ha colpito Quarto Grado, un’altra vittima per Coronavirus: “Sempre allegro e instancabile”

View this post on Instagram

Questa volta me l’hai combinata troppo grossa. No, non hai incasinato il computer o il telefono. No. Questa volta te ne sei andato, senza nemmeno che potessi ringraziarti di tutto, o a modo nostro, di alzare entrambi i toni della voce, mandarci a quel paese salvo poi non chiederci scusa (orgogliosi eh… tale padre tale figlio) ma passare oltre dopo due minuti. Ecco, questo era il nostro modo di “ringraziarci” a vicenda. Hai combattuto, forte e tanto. Nessuno avrebbe mai detto che un leone se lo sarebbe portato via un virus visibile solo al microscopio, nessuno. Sono completamente spiazzato, fisso nel vuoto e ripenso alle nostre 1000 avventure. Di quando ci trovavamo per lavoro io e te, in luoghi dimenticati da Dio e ti dicevo “funziona tutto, si può fare la diretta!” e tu ti stampigliavi in faccia un sorriso e mi dicevi “Grande!”. Oppure quelle volte in cui si partiva alle 7 di mattina con una notizia, un nome e un luogo approssimativo. Per certo alle 9 l’intervista era già pronta da inviare. Avevi sempre quel “aspetta che provo a sentire tizio, aspetta che provo a sentire caio” e puntualmente avevamo tutto. Non abbiamo nemmeno una foto recente insieme, questa è del 2016. Ricordo che partimmo alle 4.30 di mattina da casa per riprendere “The floating piers”, perché dicesti “guarda che ci sarà casino, tocca partire presto…” Scrivo questo di getto, perché ancora non ho metabolizzato il tutto. Non posso dire che mi lasci un grande vuoto dentro, no. Lasci un grande vuoto dentro perché non ci sei più, certo, ma di te ho tutto. Perché tu per me eri tutto. Nonostante non lavorassi più da tempo, per noi eri (e sempre sarai) il nostro grande punto di riferimento. Fai buon viaggio papà.