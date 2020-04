Uomini e Donne: Clarissa Marchese e Federico Gregucci presentano la piccola Arya (Foto)

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono una delle coppie più amate e seguite tra quelle uscite da Uomini e Donne. Nelle ultime settimane si è parlato molto di loro sui giornali di gossip per la nascita della piccola Arya.

Un momento bellissimo che la coppia ha voluto condividere con i loro tantissimi fan sui social. L’ex tronista ha raccontato anche delle preoccupazioni e dei momenti di difficoltà che hanno dovuto affrontare in questi giorni.

In particolare per uno stato di malessere della piccola che, fortunatamente, ha superato nel giro di poche ore. A distanza di alcune settimane dalla nascita, Federico Gregucci e Clarissa Marchese hanno voluto presentare al mondo dei social la figlia Arya.

La storia nata a Uomini e Donne tra Clarissa e Federico

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Dopo un percorso ricco di emozioni e di colpi di scena, la bella modella ha scelto proprio il figlio d’arte con il quale iniziare un’avventura lontano dalle telecamere.

A distanza di pochi anni dalla scelta, i due hanno deciso di sposarsi. I due in questo momento vivono a Miami, dove lui lavora e ovviamente tengono informati i loro fan tramite instagram. Il matrimonio è stato sobrio e raffinato e i neo sposini si sono mostrati ben presto ai migliaia di followers che attendevano le foto delle nozze. Ad alcuni utenti di instagram, però, non è piaciuto l’abito della ragazza e tanto meno la scelta degli sponsor presenti anche il giorno delle nozze. Per questo motivo si è sollevato un antipatico polverone mediatico.

A distanza di qualche tempo la bellissima Clarissa Marchese ha annunciato di essere incinta. Poche settimane fa la piccola Arya è venuta alla luce colmando di gioia il cuore di mamma e papà. I profili instagram dell’ex tronista e del marito Federico Gregucci sono quasi diventati esclusivamente dedicati alla piccola.

Arya: la figlia di Clarissa Marchese e Federico Gregucci

Negli ultimi giorni Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono mostrati spesso sui social in compagnia della piccola Arya. La neonata sta attirando, come è giusto che sia, le attenzioni dei genitori.

Poche ore fa, per la prima volta, la coppia uscita da Uomini e Donne hanno postato sui social la foto di Arya, mostrandone il volto e presentandola al mondo dei social. La foto è stata accompagnata da una bellissima dedicata che la madre Clarissa Marchese non ha voluto far mancare, definendola il suo tutto, la sua ragione di vita.