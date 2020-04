Oroscopo 10 aprile 2020: tensioni per Toro e Leone, grande passione per lo Scorpione

L’Oroscopo del 10 aprile 2020 è molto propizio per lo Scorpione. Toro e Leone, invece, farebbero bene a fermarsi per fare un po’ di chiarezza. Riflessioni importanti anche per il Cancro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata inaspettatamente brillante nell’Oroscopo di questo segno. Il sole favorirà la creatività e lo spirito d’iniziativa. Attenzione sul lavoro, la capacità imprenditoriale e la voglia di emergere potrebbe generare tensioni. In netta ripresa la sfera amorosa. Per i single, attenzione ai “fuochi dalle micce corte”

Toro. La tenacia e la voglia di avere continue certezze che da sempre vi contraddistinguono potrebbero portare a delle inutili discussioni in amore o in famiglia. Un’insensata gelosia, se reiterata, allontanerà chi si ama. Nel lavoro si è molto concreti, ma domani sarebbe meglio non prendere decisioni.

Gemelli. È la giornata ideale per fare nuove conoscenze. I Gemelli sono molto interessati alla psicologia delle persone. Nella giornata di domani sarà meglio giocarsi tutto, sia in amore sia nel lavoro. Se da tempo sognavi di fare quella telefonata, questo è il momento giusto per agire. Novità a lavoro.

Cancro. La parola d’ordine è: recuperare. Questo sarà il giorno giusto per fare pace con un amico con il quale avevate discusso, oppure per ristabilire un po’ di quiete con il partner. La capacità di relazionarsi in modo pacato e tranquillo vi consentirà di trovare una soluzione per ogni problema.

Leone. Giornata un po’ nervosa. Sarà meglio tenere a bada la vostra rabbia e metter un po’ da parte l’orgoglio, specie nei rapporti con la famiglia. Il rischio sarà quello di rendere ancora più turbolenta la vostra mente e quando un Leone è agitato può arrivare a dire e fare cose di cui potrebbe pentirsi amaramente. Prendetevi una pausa.

Vergine. I nati sotto questo segno saranno pieni di cose da fare. Il sovraccarico di impegni, però, potrebbe spingervi a fare tuto frettolosamente, correndo il rischio di tralasciare qualcosa di importante. Meglio fare poco alla volta. Nel lavoro ci saranno dei miglioramenti, ma starà a voi saper cogliere l’occasione giusta.

Le previsioni del 10 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’istinto vi aiuterà a risolvere molte questioni. La cosa importante in questa giornata sarà agire d’impulso. Mai come questa volta, le vostre sensazioni vi illumineranno nei rapporti, sia sentimentali che lavorativi. Non lasciatevi scappare questa occasione.

Scorpione. Giornata intensa, arricchita da una forte carica emotiva. La passione sarà la parte predominante nei rapporti di coppia in questo oroscopo. Un po’ di gelosia, inoltre, sarà la chiave per rendere ancora più interessante questa giornata. Non prendete decisioni affrettate nel lavoro. Prima di accettare una proposta, meglio riflettere.

Sagittario. Sarà il momento di fare bilanci importanti. Gli ultimi giorni sono stati un po’ tesi, specie per quanto riguarda le relazioni con il partner. Invece di passare notti insonni cercate di esternare i vostri problemi e troverete sicuramente la soluzione per risolvere dei vecchi dispiaceri.

Capricorno. Siate più positivi sul lavoro. Purtroppo ci sono state delle tensioni che vi hanno portati a credere che non esista meritocrazia, ma fidatevi, non è così. In amore, le relazioni durature cominceranno a fare progetti importanti, mentre i single potranno incontrare, addirittura, la propria anima gemella.

Acquario. La presenza di Marte nel segno aiuterà a sviluppare la creatività e a trovare soluzioni per eludere la noia. Il lavoro è un po’ stressante, per questo, se ci sono conti da chiudere, meglio farlo prima che poi. In amore le cose vanno molto bene, a patto che ci sia la condivisione degli interessi.

Pesci. Mercurio è nel segno e questo porterà a cercare il modo di eludere la realtà. La vita esistente nella propria mente risulterà molto più interessante di quella reale. Questo porterà a fare delle importanti riflessioni in campo amoroso. A lavoro potrebbero esserci delle tensioni