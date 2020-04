Grande Fratello Vip, la verità di Sara Soldati su Andrea Denver

La verità di Sara

Ieri sera, 9 aprile, è andata in onda l’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Molti davano per scontato che vincesse Antonella Elia, ma non è stato così. Con grande stupore Paola Di Benedetto ha ottenuto il montepremi di 100.000 euro che ha dato immediatamente in beneficenza.

In effetti fin dall’inizio della pandemia tutti hanno promesso che avrebbero aiutato gli ospedali per fronteggiare la pandemia. Il suo è un nobile gesto, però da qualche ora non si parla d’altro che di Andrea Denver e di un suo ipotetico interesse per Sara Soldati. Quest’ultima, infatti, ha spiazzato gli italiani con delle assurde dichiarazioni.

‘Tanto non la rivedrò per un po’ di tempo, non ci sono i voli’

La verità di Sara è venuta a galla in seguito alla condivisione di un post su Instagram. La ragazza, entrata in un secondo momento nella casa con Teresanna Pugliese, ha voluto mettere in guardia Anna Wolf. In pratica il modello di fama internazionale ha sempre mostrato una simpatia per Adriana Volpe, la quale ha corrisposto al punto tale da infastidire il marito.

Tuttavia pare che abbia messo gli occhi anche su Sara. Ha evitato di farsi riprendere dalle telecamere quando si è avvicinato a lei per dirle che avrebbe voluto vederla una volta terminato il reality. L’influencer non gli ha mai dato corda perché è fidanzato con un’altra che non vedrà nelle prossime settimane.

In effetti Andrea non può tornare a New York, poiché è impossibile prenotare un volo aereo. Per questo motivo vorrebbe passare del tempo in sua compagnia. Se ciò fosse vero, il pubblico si ricrederebbe molto sul suo conto. A questo punto si stanno rivalutando le dichiarazioni fatte da Elisa De Panicis su un loro incontro passionale, avvenuto durante il fidanzamento.

Paola insultata da Fernanda

Paolo Ciavarro è arrivato secondo mentre Paola al primo, portando a casa la vittoria. Dopo i ringraziamenti non ha esitato a comunicare la decisione di non intascare i soldi. Sul web in questi giorni è stata definita una grassona da Fernanda Lessa. Federico Rossi è intervenuto per difenderla e così è iniziato uno scontro social.

La donna gli ha ricordato del tradimento che ha causato la loro separazione, ma poi ha chiesto scusa. Cosa ne penserà la diretta interessata? Sicuramente avrà dalla sua parte Sara, dato che sono diventate molto amiche.