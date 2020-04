Uomini e Donne, Giulio Raselli parla della fidanzata Giulia D’Urso: “E’ una rompico**ioni”

Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate e seguite sui social. Dopo l’intenso percorso a Uomini e Donne, ora stanno vivendo la loro storia lontano dalle telecamere ma sempre a contatto con i loro fan tramite instagram. L’ex tronista ha avuto modo di parlare spesso della fidanzata. Nonostante la relazione sia iniziata da poco lui si dice pronto a fare passi importanti.

In questo momento complicato per l’intera Italia, i due ex protagonisti del dating show di canale 5 sono e stanno vivendo la quarantena insieme. Passano parte della loro giornata a contatto con i fan tramite i social. Proprio attraverso una diretta su instagram, Giulio Raselli ha svelato, invitato da un fan, i difetti caratteriali che ha riscontrato in Giulia D’Urso.

La storia d’amore tra Giulia e Giulio

Giulio Raselli è entrato nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Giulia Cavaglia. Nel percorso la ragazza si è concentrata particolarmente proprio su di lui e Manuel Galiano. Sono stati loro i protagonisti del momento più atteso quello della villa. Alla fine di un percorso ricco di emozioni, ma anche di alti e bassi e incomprensioni, Giulio Raselli si è dovuto fare da parte visto che la scelta è ricaduta su Manuel.

Per Raselli è arrivata l’esperienza a Temptation Island dove si è avvicinato molto a Sabrina anche se tra di loro c’è sempre stata amicizia, facendosi conoscere ancor meglio dal pubblico da casa. Subito dopo la possibilità di sedere sul trono più ambito d’Italia. Nel suo percorso da tronista, come aveva annunciato sin dall’inizio, non si è risparmiato.

Il giovane si è concentrato su Giulia D’Urso e Giovanna Abate, con le quali ci sono stati momenti molto romantici alternati ad altri di grande tensione. Alla fine di un percorso ricco di emozioni, Giulio Raselli ha scelto Giulia. A questo punto i due hanno iniziato la loro meravigliosa storia d’amore lontano dal programma e che continua a gonfie vele.

Le confessioni di Giulio Raselli

Giulio Raselli, come detto in precedenza, ha parlato della sua fidanzata. Il ragazzo, durante una diretta instagram, ha risposto a un fan che chiedeva quali fossero i principali difetti caratteriali che ha riscontrato in Giulia.

La risposta dell’ex tronista è stata abbastanza decisa, anche se accompagnata da un sorriso. Ha svelato che, secondo lui, la fidanzata è: permalosa da morire, rompico**ioni e logorroica e che dal suo punto di vista potrebbe mettersi a parlare con il muro e passarci un’ora e mezza.