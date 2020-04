Uomini e Donne, Deianira Marzano attacca Manuel Galiano:”Smettila Paperino” (Foto)

Deianira Marzano è una delle influencer più seguite relative al mondo del gossip e della tv. Propone quotidianamente il suo punto di vista sulle principali trasmissioni e i principali personaggi del mondo della televisione. Spesso ospite anche dei programmi di Barbara D’Urso dove offre la sua visione delle cose.

L’influencer ha preso di mira un ex protagonista di Uomini e Donne, ovvero Manuel Galiano. Quest’ultimo aveva fornito, sempre tramite i social, alcune notizie relative alla sua storia con l’ex tronista Giulia Cavaglia.

Una storia, ad onor del vero, tramontata molto presto. Tanto che sia la redazione che il pubblico hanno avuto dubbi sulle versioni fornite. A distanza di diversi mesi dai fatti, Manuel è tornato sulla vicenda, stuzzicando Giulia che ora è felicemente fidanzata. La “mossa” non è piaciuta affatto a Deianira Marzano che ha immediatamente esposto il suo malumore tramite il suo profilo instagram.

Il percorso a Uomini e Donne di Manuel

Manuel Galiano si è fatto conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne dove è sceso per corteggiare Giulia Cavaglià. La tronista si è concentrata principalmente su di lui Giulio e Flavio. Se quest’ultimo dopo alcune settimane ha deciso di auto eliminarsi, gli altri due hanno messo in campo tutte le proprie carte. E’ stato un un percorso ricco di alti e bassi, alla fine del quale Giulia Cavaglià ha scelto Manuel Galiano spiegando che per lui provava un sentimento che andava oltre della semplice attrazione che ha sempre sentito nei confronti di Giulio.

A distanza di sole due settimane, però, il brutto risveglio: la storia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano è giunta al capolinea. Stando alle ultime dichiarazioni dell’ex tronista, il motivo sarebbe stato un presunto tradimento da parte del ragazzo. Da par suo, però, Galiano ha sempre negato questa ipotesi rilanciando le accuse. Il tutto ha anche insospettito la redazione del programma che, nonostante non fossero ancor ricominciate le registrazioni, ha voluto intervistarli tramite i social.

L’attacco di Deianira Marzano a Manuel Galiano

Nelle scorse ore Manuel Galiano, tramite il suo profilo instagram, ha lanciato qualche frecciatina all’ex tronsita Giulia Cavaglià. Il giovane ha spiegato che dal suo punto di vista si è sentito usato.

Deianira Marzano lo ha attaccato immediatamente definendolo “Paperino” e aggiungendo che dice sempre le stesse cose. Il riferimento, infatti, è a precedenti dichiarazioni nelle quali l’ex corteggiatore rimetteva su Giulia Cavaglià le responsabilità della fine della loro storia e non ad un suo presunto tradimento.