“Tra loro c’è affiatamento e…”: La vita in diretta, la confessione su Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Affiatamento tra i due conduttori Rai

Dallo scorso settembre Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono alla guida de La vita in diretta, lo storico rotocalco di Rai Uno che si occupa di cronaca e spettacolo. I telespettatori più assidui si sono resi conto che nelle prime settimane tra i due professionisti non c’era molta complicità ma ora la situazione sembra essere migliorata.

A parlarne ne è stata una telespettatrice che al magazine Nuovo ha inviato il seguente messaggio: “All’inizio della stagione televisiva credevo che Matano e Cuccarini non fossero all’altezza di un programma a metà tra intrattenimento e approfondimento, poi mi sono dovuta ricredere“. Quindi il loro affiatamento è migliorato e la soubrette romana sembra molto di più a suo agio con l’ex volto del Tg1. Per questa ragione nelle ultime ore gira voce che entrambi saranno confermati per la prossima stagione televisiva.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano confermati a La vita in diretta

Ad inizio settimana, ospite via Skype dalla sua abitazione, Lino Banfi aveva espresso il suo parere sulla conduzione di Lorella Cuccarini e Alberto Matano a La vita in diretta. Ora a parlare dei due professionisti Rai è stato un pilastro della televisione italiana, ovvero Maurizio Costanzo.

Attraverso la sua rubrica sul magazine diretto da Riccardo Signoretti, il giornalista romano ha lanciato uno scoop che di certo farà piacere al pubblico della prima rete pubblica. Matano e Cuccarini hanno trovato un equilibrio tra la parte delle notizie e quella più leggera. “Per questo pare che in Rai saranno confermati anche per la prossima stagione“, ha scritto sul settimanale Nuovo.

Ascolti in aumento per La vita in diretta

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 tante trasmissioni televisive sia a Mediaset che in Rai hanno subito dei radicali cambiamenti. Molte sono state sospese mentre altre rinviate a data da destinarsi.

L’informazione sta occupando più ore durante il giorno come ad esempio La vita in diretta. La professionalità di Lorella Cuccarini e Alberto Matano è piaciuta ai telespettatori infatti nelle ultime settimane hanno raggiunto il 15% di share.