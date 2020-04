Uomini e Donne, ecco quando andrà in onda per la gioia dei fan

Per la gioia dei fan

A causa dell’emergenza Coronavirus molti programmi televisivi sono stati sospesi e molti sono stati annullati. Ballando Con Le Stelle, per esempio, non andrà in onda sulla Rai, ma Milly Carlucci ha proposto uno show online. Si tratta di un gioco fatto di sfide tra i ballerini professionisti e maestri.

Le prove non riguarderanno solo la danza, dunque sarà più divertente. Il tutto è tramesso sui canali social del talent show due volte a settimana, martedì e venerdì, dal 7 aprile alle ore 14:00. Anche il pubblico di canale 5 potrà gioire del ritorno di un programma molto seguito. Si tratta di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Raffaella Mennoia ha annunciato l’imminente ritorno.

Ecco tutte le info

Per la gioia dei fan è stata confermata la data del ritorno di UeD, ovvero il 20 aprile. Verranno trasmesse le ultime puntate delle registrazioni che non sono state ancora andate in onda. Poi si passerà a quelle nuove, nelle quali si dimostrerà che l’amore può nascere con il corteggiamento verbale.

Sia i tronisti che i partecipanti del Trono Over accederanno sulla piattaforma WittyTv per incontrare virtualmente i rispettivi pretendenti. Le prima che hanno deciso di mettersi in gioco sono state la giovane Giovanna Abate e la dama Gemma Galgani. La prima non ha avuto fortuna con Giulio Raselli, il quale si dichiara follemente innamorato di Giulia D’Urso. Prima di restare a casa come imposto dal governo, la ragazza aveva mostrato di essere incuriosita da Alessandro Graziani e Sammy Hassan.

Quest’ultimo ha speso belle parole per lei durante una Instagram Story. Ha ammesso di pensarla nell’arco della giornata, dunque spera di poter portare avanti il loro percorso al di fuori dello studio. Per quanto riguarda Gemma, invece, molti sperano che in questo modo possa conoscere qualcuno senza le insistenti intromissioni di Tina Cipollari.

Le storie più belle

Nonostante alcune persone abbiano partecipato per interessi legati al business, altri hanno trovato l’amore davanti alle telecamere. Tra queste c’è Clarissa Marchese che ha reso il marito Federico Gregucci padre della piccola Arya. A seguire Sossio Aruta ha capito di amare Ursula Bennardo e ad oggi sono genitori di Bianca. Prosegue a gonfie vele anche la relazione di Paolo Crivellin e Riccardo Gismondi con le rispettive fidanzate. Inoltre sembra che ci sia un ritorno di fiamma tra Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo.